Xelajú MC vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú Antigua, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Antigua GFC protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que buscan consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación. El conjunto superchivo quiere mantenerse cerca de los líderes del campeonato, mientras que los coloniales intentan confirmar su recuperación tras un inicio complicado de temporada.

Xelajú MC tiene 19 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández viene de empatar 0-0 ante Aurora como visitante, un resultado que le impidió acercarse aún más al liderato del torneo. Sin embargo, el cuadro quetzalteco mantiene una racha positiva, ya que no pierde desde hace cinco partidos y sigue presionando en la tabla a Comunicaciones (25 puntos) y Cobán Imperial (22).

Por su parte, Antigua GFC suma 14 puntos y ocupa el octavo lugar, producto de tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia, vigente bicampeón del fútbol guatemalteco, tuvo un arranque complicado en el Clausura, pero en las últimas semanas comenzó a mostrar una mejor versión. En su presentación más reciente empató 2-2 como local ante Cobán Imperial y ahora acumula cuatro partidos sin perder, una racha importante después de haber sufrido cuatro derrotas en sus primeros ocho encuentros del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú vs Antigua de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC está programado para el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú vs Antigua hoy

Xelajú MC no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Antigua GFC no podrá contar con Enzo Fernández y Agustín Maziero, expulsado en el partido ante Cobán Imperial. Se estima que Roberto Hernández y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC: Nery Lobos; Kevin Ruiz, Manuel Romero, Orlin Quiñónez; José Javier Longo, Derrikson Quirós, Elmer Cardoza, Widvin Tebalan; Yair Jaén, Harim Quezada y Antonio López. DT: Roberto Hernández.

Antigua GFC: Estuardo Sicán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Juan Osorio; Enrique Camargo, Brayam Castañeda, Óscar Castellanos; Óscar Santís, Kevin Macareño y Diego Fernández. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú vs Antigua en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Antigua GFC:

25 de enero de 2026 | Antigua 1-1 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 11 de diciembre de 2025 | Antigua 2-0 Xelajú | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 8 de diciembre de 2025 | Xelajú 1-0 Antigua | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 5 de octubre de 2025 | Antigua 2-1 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 25 de julio de 2025 | Xelajú 0-2 Antigua | Torneo Apertura 2025

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