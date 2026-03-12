Alajuelense vs Pérez Zeledón en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Alajuelense y Pérez Zeledón se enfrentan por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, en un partido que puede ser importante para el rumbo de ambos equipos en la tabla de posiciones. Los rojinegros intentan consolidar su recuperación tras un inicio irregular de campeonato, mientras que los generaleños llegan con la necesidad de sumar para cortar una larga racha sin victorias y mejorar su panorama en el torneo.

Alajuelense tiene 15 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez, actual campeón del fútbol costarricense, no ha tenido el torneo esperado, aunque en las últimas semanas logró recuperar sensaciones positivas. Después de cuatro partidos sin ganar (incluidas tres derrotas consecutivas) los manudos ahora suman dos triunfos seguidos: 2-0 frente a Cartaginés y 2-0 ante San Carlos. Sin embargo, este partido llega en medio de un calendario exigente, ya que el equipo también tiene en la mira la Concachampions tras el valioso empate 1-1 ante LAFC en Estados Unidos, resultado que lo deja bien posicionado para la revancha en el Morera Soto la próxima semana.

Por su parte, Pérez Zeledón tiene 9 puntos y se ubica en la novena posición, producto de un triunfo, seis empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Luis Alberto Orozco atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026, muy lejos del nivel que mostró en el Apertura 2025 cuando terminó sexto en la fase regular. Desde entonces no ha logrado recuperar regularidad y apenas pudo ganar en la primera jornada con un 3-1 frente a San Carlos. Actualmente acumula diez partidos sin conocer la victoria y llega a este compromiso tras caer 3-1 como visitante ante Sporting FC.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Alajuelense vs Pérez Zeledón de la jornada 12 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón está programado para el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Pérez Zeledón hoy

Ni Alajuelense ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Liga Deportiva Alajuelense: Byron Mora; Isaac Badilla, Deylan Paz, Guillermo Villalobos, Elián Quesada; Dylan Aguilar, Joel Campbell, Santiago Rosales, Marcus Brown; Kenneth Bonilla y José Alvarado. DT: Machillo Ramírez.

Pérez Zeledón: Miguel Ajú; Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, Luis Hernández; Joaquín Aguirre, Silvio Rodríguez, Kendall Porras, Andrey Soto, Barlon Sequeira; y Máximo Pereira. DT: Luis Alberto Orozco.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Pérez Zeledón:

18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Alajuelense 3-2 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de marzo de 2025 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 26 de enero de 2025 | Alajuelense 0-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

