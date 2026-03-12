Luis Ángel Malagón aterriza en Guadalajara para ser operado y agradece las muestras de apoyo

El portero del América llegó en silla de ruedas, pero se mostró tranquilo ante los medios de comunicación

Luis Ángel Malagón aterrizó en Guadalajara luego de la lesión que sufrió durante el partido entre América y Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf. El guardameta azulcrema arribó al aeropuerto tapatío para iniciar su tratamiento médico tras confirmarse la ruptura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses.

El portero del América llegó en silla de ruedas, pero se mostró tranquilo ante los medios de comunicación que lo esperaban en la terminal aérea. Incluso se dio tiempo para bromear con algunos reporteros mientras avanzaba por el aeropuerto, dejando ver una actitud positiva a pesar del duro momento que atraviesa tras la lesión.

Durante su paso por el aeropuerto, Malagón también reaccionó con humor al encontrarse con un cartel publicitario con su imagen promocionando el Mundial de 2026. El arquero estaba considerado como uno de los porteros que podían disputar el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, por lo que la lesión cambia por completo su panorama deportivo.

Al ser cuestionado sobre el apoyo recibido después del incidente, el guardameta agradeció los mensajes de varios compañeros de la selección mexicana. Entre ellos mencionó al experimentado Guillermo Ochoa, así como a porteros como Raúl Rangel y Carlos Acevedo, quienes se comunicaron con él tras conocerse la gravedad de la lesión.

Luis Ángel Malagón arribó a Guadalajara, para ser atendido en la clínica del doctor Rafa Ortega.



La lesión ocurrió durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union. Al minuto 36 del primer tiempo, Malagón intentó despejar un balón bajo presión del rival y cayó al césped tras sentir un fuerte dolor en la pierna derecha, lo que obligó a su salida inmediata del encuentro.

Después de recibir atención médica en el campo, el arquero fue retirado en camilla y trasladado para realizarle estudios. Posteriormente, el Club América confirmó el diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que requerirá intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación.

Este tipo de lesión suele implicar un periodo de recuperación cercano a los seis meses, lo que dejaría a Malagón fuera de actividad durante buena parte del 2026. Además de perderse el resto del torneo Clausura, el portero también podría ausentarse durante una parte del Apertura con las Águilas.

En el caso de los futbolistas profesionales, la rehabilitación comienza con una etapa de inmovilización y posteriormente se complementa con fisioterapia intensiva. Dependiendo de la evolución médica, el regreso a las competencias de alto nivel puede tardar entre seis y doce meses después de la cirugía. Mientras tanto, Malagón comenzará en México el proceso para recuperar la forma física y regresar a las canchas.

