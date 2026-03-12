Real Madrid vs Elche en vivo: horario y dónde ver la jornada 28 de LaLiga 2026

Los blancos llegarían inspirados a este compromiso tras obtener un resultado importante en la Champions

Real Madrid vs Elche, horario y dónde ver el partido de LaLiga

El fútbol español sigue su actividad en esta temporada 2025-26. El Real Madrid se mantiene en la lucha por la cima de la clasificación, pues ahora enfrentará al Elche en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 28 de LaLiga el próximo sábado 14 de marzo, duelo que se podrá ver a través de Sky Sports.

Los blancos llegan a este compromiso con el ánimo por todo lo alto, luego de golear 3-0 al Manchester City en casa, por la ida de los octavos de final de la Champions League; mientras que los franjiverdes vienen de perder ante el Villarreal, manteniéndose a la orilla de los puestos de descenso.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Elche el partido de la jornada 28 de LaLiga 2026?

El duelo entre el Real Madrid y el conjunto valenciano se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu el sábado 14 de marzo, en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se podrá ver a través del sistema satelital de Sky Sports o en la operadora de cable Izzi, en los canales de Sky Sports. También lo podrás ver por sus respectivas plataformas de streaming, Sky+ o Izzi Go.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Elche

Álvaro Arbeloa viene de vivir un encuentro muy complicado por la Champions League, por lo que podría hacer algunas modificaciones en su cuadro titular para este compromiso, ya que sería una buena oportunidad para darle descanso a algunos elementos y así encarar la vuelta ante los Citizens con sus mejores hombres.

Por su parte, Eder Sarabia necesita sumar puntos en la clasificación, por lo que no sería descabellado pensar que saldría con su mejor cuadro en la capital española.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Ferland Mendy; Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Federico Valverde; Franco Mastantuono, Vinicius Jr.

Elche: Matías Dituto; Leo Petrot, David Affengruber, Víctor Chust; Germán Valera, Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Buba Sangaré; Rafa Mir, Álvaro Rodríguez.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Elche en LaLiga

Los blancos tienen un gran dominio contra el cuadro valenciano, pues no pierden contra ellos desde hace casi 50 años, en el ya lejano 1978. Desde entonces han sido victorias merengues y algunos empates, tanto en LaLiga como en Copa del Rey. En sus últimos cinco compromisos oficiales, el Madrid ha salido victorioso en tres ocasiones. Una de ellas en tiempos extra, por los octavos de final del certamen copero.

Elche 2-2 Real Madrid | Jornada 13 | LaLiga 25/26

Real Madrid 4-0 Elche | Jornada 21 | LaLiga 22/23

Elche 0-3 Real Madrid | Jornada 10 | LaLiga 22/23

Real Madrid 2-2 Elche | Jornada 22 | LaLiga 21/22

Elche 1-2 Real Madrid | Octavos de final | Copa del Rey 21/22

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Elche y cuánto paga?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Real Madrid es amplio favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -371. Por lo que en caso de apostar mil pesos por su triunfo, uno podría tener una ganancia de mil 270.

Por su parte, el Elche tiene un momio de +860. En caso de apostar por el triunfo de los valencianos con la misma operación de mil pesos, la recompensa sería de hasta nueve mil 600. El empate tiene un momio de +500, por lo que apostar mil pesos también dejaría buenos dividendos, ya que uno se podría embolsar seis mil pesos si cree que el duelo terminará con un marcador igualado.

