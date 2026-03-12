Verstappen, sobre el nuevo reglamento de la F1: “Cambié mi simulador por jugar Mario Kart”

El piloto neerlandés habló durante la conferencia previa al Gran Premio de China y ahí se volvió a quejar de las nuevas reglas.

Verstappen se burla de las nuevas reglas en la F1 | Jade GAO / AFP

Las críticas al reglamento técnico actual de la Fórmula 1 siguen generando conversación entre los pilotos. El manejo de la energía del motor y de la batería se ha convertido en un factor clave en los nuevos monoplazas, algo que varios competidores consideran excesivo. Uno de los que volvió a manifestar su postura fue Max Verstappen, quien utilizó el humor para expresar su inconformidad.

El piloto neerlandés habló durante la conferencia oficial de la FIA previa al Gran Premio de China. En el encuentro con los medios compartió espacio con Alex Albon y Gabriel Bortoleto, y fue cuestionado sobre el papel que tiene el simulador para adaptarse a los autos actuales.

Lejos de responder de forma técnica, Verstappen optó por una broma que rápidamente llamó la atención. “Encontré una solución más barata: cambiar mi simulador por un Nintendo Switch y jugar al Mario Kart. Me va bien con los honguitos, pero no tanto con los caparazones”, comentó entre risas.

El momento siguió con el intercambio entre los pilotos. Gabriel Bortoleto decidió sumarse a la conversación con otra referencia del videojuego. “¿Y el cohete?”, preguntó el brasileño. Verstappen siguió con la broma: “No, todavía no está el cohete… Pero llegará”.

Detrás del comentario, el piloto de Red Bull volvió a señalar un punto que ha criticado en diferentes momentos de la temporada. Verstappen considera que el nuevo reglamento ha incrementado el peso de la gestión energética dentro del auto, lo que cambia la forma en que se compite en la pista.

El neerlandés explicó que el tema ya ha sido discutido con los responsables de la categoría. “Hablé con la FOM y la FIA y estamos trabajando hacia algo que espero que mejore todo”, comentó al referirse a posibles ajustes en el futuro.

Verstappen también aseguró que no da por cerrado el debate sobre el reglamento. El tricampeón del mundo confía en que puedan realizarse cambios en las próximas temporadas. “Sin duda no estoy resignado para los próximos años. Espero que para el año que viene podamos dar un buen salto adelante. Hay algunas opciones que estamos debatiendo”.

Mientras tanto, el piloto también mantiene interés en competir en otras disciplinas del automovilismo. Entre sus planes está participar en las 24 Horas de Nürburgring. “Es una de las mejores carreras del mundo. Muchos amigos la corrieron y dicen que es una experiencia increíble”, explicó.

Además, Verstappen mencionó que le gustaría disputar otras competencias históricas como las 24 Horas de Le Mans o pruebas en circuitos tradicionales como Spa-Francorchamps. “El ambiente es distinto, quizá más de la vieja escuela y con menos política. Eso es algo que disfruto mucho”, señaló.

Te puede interesar: