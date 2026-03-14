Sin Marcel Ruiz: los mediocampistas que pelean su lugar en el Tri rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre cuenta con elementos que mezclan experiencia y juventud, que pueden reforzar el mediocampo ante la ya conocida ausencia del elemento de los Diablos Rojos del Toluca

La lesión de Marcel Ruiz cambió el panorama en la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. El mediocampista de Toluca sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha, situación que lo obligará a pasar por cirugía y lo dejará fuera del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Su ausencia abre una vacante en el mediocampo del Tri en un momento clave del proceso de Javier Aguirre.

Ruiz se había consolidado como una opción frecuente en las convocatorias recientes gracias a su capacidad para conectar líneas, su lectura del juego y su regularidad en la Liga MX. Con su baja confirmada, el cuerpo técnico deberá analizar alternativas para cubrir esa posición de cara a la lista final que disputará el Mundial.

Edson Álvarez, el líder del mediocampo

Edson Álvarez, elemento del Fenerbahçe | Reuters

Edson Álvarez se mantiene como una de las piezas centrales del equipo nacional. El mediocampista del Fenerbahce fue sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo, pero el pronóstico apunta a un regreso cercano a la actividad.

‘El Machín’ es capitán de la selección mexicana y su presencia aporta equilibrio, recuperación de balón y liderazgo en la zona media. Si completa su recuperación en las próximas semanas, su lugar en el equipo mundialista parece asegurado.

Álvaro Fidalgo, la naturalización que abre una puerta

Primer gol de Fidalgo con el Betis. | Foto por CRISTINA QUICLER / AFP

Álvaro Fidalgo aparece como uno de los nombres que podrían tomar mayor protagonismo en la selección mexicana en próximos días. El mediocampista, que ya cuenta con su carta de naturalización, se mantiene en actividad en el fútbol europeo.

Su perfil técnico, su capacidad para distribuir el balón y su visión en el mediocampo lo colocan como un candidato serio para integrarse al Tri rumbo al Mundial 2026. Además, Javier Aguirre ya lo tiene en la mira, por lo que su llamado parece cercano.

Erik Lira, regularidad y presencia constante

Erik Lira ha mantenido presencia en las convocatorias de la selección mexicana en los últimos meses. El mediocampista de Cruz Azul vive un momento estable en su club y ha demostrado capacidad para desempeñarse como contención o interior. Su conocimiento del sistema y su constancia en la Liga MX lo convierten en una alternativa que el cuerpo técnico ya conoce.

Carlos Rodríguez, experiencia en el Tri

Carlos Rodríguez es otro de los jugadores que se ha mantenido dentro del proceso de selección. El mediocampista de Cruz Azul ha sido convocado en varias ocasiones y aporta experiencia internacional.

Su capacidad para organizar el juego y su experiencia en torneos internacionales lo mantienen dentro del grupo de jugadores considerados para la convocatoria mundialista.

Gilberto Mora, juventud con proyección

Gilberto Mora todavía no tiene tiempo estimado de regreso | Imago 7

Gilberto Mora representa una de las apuestas jóvenes en el mediocampo mexicano. El jugador se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión, pero se espera que vuelva a la actividad en las próximas semanas.

Su perfil ofensivo y su capacidad para generar juego lo convierten en un elemento que puede entrar en la conversación rumbo al Mundial.

Obed Vargas, proyección internacional

Obed Vargas ha llamado la atención por su rendimiento en la MLS, lo que abrió la puerta para su contratación con el Atlético de Madrid. Su paso al fútbol europeo podría darle mayor exposición y ritmo competitivo.

Si logra sumar minutos con el conjunto español, podría convertirse en una opción interesante para el mediocampo del Tri.

Brian Gutiérrez, rendimiento en Liga MX

Brian Gutiérrez tuvo un buen debut con la selección mexicana ante Panamá | Imago7

Brian Gutiérrez ha mostrado buen nivel con Chivas y comenzó a aparecer en convocatorias de la selección mexicana. Su desempeño en el torneo local lo mantiene en la mira para futuros llamados.

Su dinamismo y movilidad en el mediocampo lo colocan como un jugador que puede competir por un lugar en la plantilla.

Erick Sánchez, experiencia reciente

Erick Sánchez es otro futbolista que ha tenido participación con la selección mexicana en los últimos años. Actualmente mantiene regularidad con el América, donde ha acumulado minutos y se ha hecho de cierto liderzgo.

Su experiencia en el entorno del Tri y su ritmo competitivo lo convierten en un candidato viable para reforzar la zona media.

Iker Fimbres, juventud y regularidad en Rayados

Iker Fimbres ha ganado espacio con Rayados gracias a su regularidad y rendimiento en el mediocampo. A pesar de su juventud, ha mostrado capacidad para competir en un equipo que está acostumbrado a buscar más el brillo de sus flamantes refuerzos.

Su evolución en la Liga MX lo coloca como uno de los nombres que podrían aparecer en el radar de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

La ausencia de Marcel Ruiz obliga a la selección mexicana a reconfigurar su mediocampo. Con varias opciones disponibles entre experiencia, juventud y talento emergente, el cuerpo técnico deberá definir qué perfiles encajan mejor en el proyecto rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en nuestra región.

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