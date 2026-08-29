Una accidentada etapa 8 de la Vuelta a España deja a Tadej Pogacar fuera y a Bryan Coquard como ganador

La octava jornada de la ronda ibérica dejó por fuera al gran favorito al título y varios cambios en la clasificación general.

Sprint final etapa 8 Vuelta a España | Josep LAGO / AFP y @lavuelta

La etapa 8 de la Vuelta a España en el papel pintaba para ser de tránsito, pero terminó siendo todo lo contrario a lo que se esperaba. Antes que nada, en un sprint final bastante cerrado el ciclista Bryan Coquard se impuso y venció en esta fracción que vio salida en Pucol y cierre en Xeraco.

Desde la neutralizada comenzaron los accidentes, pues varios pedalistas se fueron al piso, inclusive algunos de ellos se retiraron. Cuando faltaban varios kilómetros para el sprint del día, todo parecía tranquilo y el Visma era el que ponía ritmo para darle caza a Sinuhé Hernández del Burgos, quien rodó en fuga solo por gran parte de la etapa.

Después del paso por Simat de Valldigna, que ganó Wout van Aert para sumar esos puntos para la clasificación de la camiseta verde, la carrera dio un giro inesperado. Una fuerte caída en la que se vio involucrado Tadej Pogacar derivó en el abandono del esloveno, que marchaba líder.

Solo unos instantes tras ese sprint, se dio una caída de varios corredores, aunque en ese primer instante no se sabía bien quiénes estaban involucrados. Cuando muchos se empezaron a levantar, alguien que estaba en el piso era Pogacar, el líder hasta ese momento de la última grande de la temporada.

Las alarmas se empezaron a prender cuando es esloveno no se puso en pie de inmediato, lo que daba a entender que el problema era delicado. La asistencia médica llegó, mientras que en el pelotón pararon el ritmo que llevaban para ver qué iba a pasar con el corredor del UAE. Todo era incertidumbre en esos minutos, al punto que sus compañeros estaban a la espera.

Un adiós inesperado

Tadej intentó ponerse en pie y montarse en la bicicleta, pero el dolor fue más fuerte que sus ganas de seguir pedaleando. Tenía heridas en la cara, sus brazos y el izquierdo era es más afectado a la vista. Pogacar se subió a la ambulancia y al mismo tiempo la organización informaba sobre su retiro, algo que sin duda impactó a sus seguidores, sus coequiperos, su escuadra y a los seguidores del ciclismo.

La jornada continuó con su desarrollo normal, pero los nervios eran evidentes. Dos caídas más se dieron antes del sprint final, una de ellas antes de un kilómetro para la meta. Coquard fue quien tuvo más fortaleza en ese embalaje y pudo festejar un triunfo en la actual edición de la Vuelta a España.

Clasificación etapa 8 Vuelta a España

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Bryan Coquard – (COF) 3:47:06 2. Mads Pedersen – (LTK) “ 3. Jordi Meeus – (RBH) “ 4. Ben Turner – (NCI) “ 5. Jordan Labrosse – (DCT) “ 6. Alessandro Romele – (XAT) “ 7. Bastien Tronchon – (GFC) “ 8. Hugo Hofstetter – (NSN) “ 9. Orluis Aular – (MOV) “ 10. Matthew Brennan – (TVL) “

Clasificación genera Vuelta a España

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 23:23:33 2. Primoz Roglic (RBH) 1:00 3. Felix Gall (DCT) 1:11 4. Sepp Kuss (TVL) 2:15 5. Oscar Onley (NIC) 2:16 6. Richard Carapaz (EFE) 2:22 7. Mattias Skjelmose (LTK) 3:27 8. Harold Tejada (XAT) 3:56 9. Gregor Muhlberger (DCT) 5:39 10. Jakob Omrzel (TBV) 6:04

Perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España

Se viene un nuevo final en alto con una jornada que tendrá 187.4 kilómetros de distancia entre las localidades de La Vila Joiosa/Villajoyosa y Alto de Aitana. Costa Blanca. Son seis puertos de montaña a lo largo del trazado distribuidos en dos de primera, dos de segunda y dos de tercera categoría con final en alto. Solo hay un sprint intermedio y seguramente será un día clave para los hombres de la general.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos hoy, 29 de agosto en La Vuelta a España?

Por fortuna los ciclistas colombianos pudieron pasar este día sin verse involucrados en ninguna de las caída que hubo. Todos siguen en carrera, aunque como ninguno es velocista, no disputaron el sprint final que ganó Coquard. Por otra parte, Harold Tejada sube a la octava casilla por el retiro de Pogacar y está a 3 minutos y 56 segundos de Enric Mas, el nuevo líder.

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