Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Boyacá Chicó por por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El conjunto antioqueño ha tenido un buen arranque en el campeonato y recibe a uno de los llamados a descender.

Águilas Doradas y Boyacá Chicó tienen una contienda dispareja.

Este será uno de esos partidos en que el candidato a quedarse con los puntos parece bien claro por la diferencia de niveles. Es la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y el inicio de campeonato para Águilas Doradas ha sido muy bueno. Su rival de turno será Boyacá Chicó, que es un serio candidatos para descender y sigue sin encontrar la regularidad.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Jhon Meléndez, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas, Andrés Ricaurte; Éduar Arizalas, Antony Vásquez y Junior Noguera. D.T.: Flavio Robatto.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: Rogerio Caicedo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Crisitan Blanco; Juan Salazar, Juan Díaz, Alejandro Maya, Jacobo Pimentel; Santiago Mera y Estiven Sarria. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

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¿Cómo y dónde ver Águilas Doradas vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este partido se jugará en el Estadio Cincuentenario de Medellín y el pitazo inicial se programó para las 2:00 p.m. La decisión es que la única señal de transmisión sea la del canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, existe la posibilidad de acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros.

01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas.

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe.

26.05.2026 | Real Cundinamarca 2-2 Águilas Doradas.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.

21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.

27.07.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros.

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