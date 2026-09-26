Nairo Quintana, entre sensaciones agridulces y confianza en Colombia a horas de su último Mundial de Ciclismo

Nairo Quintana tiene una mezcla de emociones previo a lo que será el Mundial de Ciclismo para los corredores élite.

Equipo de Colombia Mundial de Ciclismo | Fedeciclismo Colombia

Cada vez falta menos para que Nairo Quintana deje de correr de manera profesional y parte de sus últimos pedalazos serán en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá. El boyacense hace parte de los seleccionados para competir por Colombia el domingo 27 de septiembre.

Aunque se estimaba que ahí iba a ser su adiós, el propio corredor hace poco detalló que en el Giro dell’Emilia le pondrá fin a su carrera, competencia que será a inicios de octubre. Mientras llega ese día, el de Cómbita ya está concentrado junto al resto de sus compatriotas para afrontar esa justa en el exterior.

Ese va a ser el sexto Mundial que corra Quintana en su historial, pues estuvo en las ediciones del 2013, 2017, 2018, 2019 y 2022. En Innsbruck, Austria, en 2018, se dio su mejor actuación al quedar en la casilla 15. A pesar de que el perfil no se le presta mucho que digamos, Nairo afirmó que quiere, junto a sus compañeros, quedar lo más adelante posible.

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Sensaciones encontradas

“Una sensación muy agridulce porque es la última vez que voy a tener este sentimiento y dulce porque es el Mundial y representa a mi país siempre es un orgullo. Será un gran día para todos nosotros”, arrancó diciendo Nairo en una entrevista divulgada por la Federación Colombiana de Ciclismo.

“El perfil es para especialistas de un día, para clasicómanos, gente con muchísima potencia sobre todo en esos repechos tan cortos, pero estamos bien. Harold y Santiago terminaron muy bien la Vuelta a España y nosotros nos hemos preparado para apoyarlos a ellos y estar lo más adelante posible”, declaró sobre su rol y el recorrido de la prueba.

Un mensaje para los que vienen a su rueda

“Hay que aprovechar. Esto pasa muy rápido, son 17 años y pareciera que hubiesen pasado cinco minutos. A vivirlos intensamente, con calidad, con honestidad y siempre a tope”, le dijo Quintana a aquellos futuros talentos del ciclismo colombiano.

Tener presente que junto al boyacense estarán Brandon Rivera, Harold Tejada, Sergio Higuita y Santiago Buitrago. Wilmar Paredes iba a reemplazar a Egan Bernal, pero desafortunadamente sufrió un accidente hace unos días y no podrá tomar la salida.

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