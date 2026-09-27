Tobias Svarre conquista la CRO Race 2026 y firma su primer título por etapas como profesional

El ciclista italiano Davide Donati ganó la etapa 6 y última de la competencia con un potente sprint en Zagreb

Svarre Tobias se lleva el triunfo en la CRO Race 2026. | Claro Sports

El ciclista danés Tobias Svarre se proclamó campeón de la CRO Race 2026, después de completar las seis etapas de la competencia disputada en Croacia. El corredor de Uno-X Mobility, de 22 años, defendió el liderato que había conseguido desde la tercera jornada y cerró la prueba en Zagreb al frente de la clasificación general. Por otro lado, el ciclista italiano, Davide Donati, ganó la etapa 6 y última de la competencia con un potente sprint y un tiempo de 3:14:57.

Svarre llegó a la última etapa, trazada entre Samobor y Zagreb sobre 159.5 kilómetros, con una diferencia reducida respecto a sus principales perseguidores. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) se encontraba a cuatro segundos, mientras que el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) estaba a ocho, por lo que la clasificación permaneció abierta hasta el último día.

El danés construyó su triunfo en la clasificación general durante la tercera etapa, disputada entre Krk y Labin, un recorrido de 174.5 kilómetros que incluyó la subida de primera categoría a Skitača, con 3.2 kilómetros al 11.7 por ciento de pendiente media. Svarre resistió junto a Tiberi y Wellens antes de imponerse en la llegada.

Ese resultado tuvo un significado adicional para el corredor de Uno-X Mobility: representó la primera victoria profesional de su carrera, en su primera temporada dentro del pelotón profesional. Svarre cruzó la meta con el mismo tiempo que Tiberi, mientras Wellens terminó seis segundos después.

CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Davide Donati Red Bull – BORA – hansgrohe 3:14:57 2 Lorenzo De Longhi Cofidis m.t. 3 Paul Magnier Soudal Quick-Step m.t. 4 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek m.t. 5 Erlend Blikra Uno-X Mobility m.t. 6 Carl-Frederik Bévort Uno-X Mobility m.t. 7 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber m.t. 8 Brody McDonald Modern Adventure Pro Cycling m.t. 9 Sergi Darder Pogi Team Gusto Ljubljana m.t. 10 Bastian Petrič Caja Rural – Seguros RGA m.t. 11 Oded Kogut NSN Cycling Team m.t. 12 Alain Suarez Euskaltel – Euskadi m.t. 13 Attilio Viviani Solution Tech NIPPO Rali m.t. 14 Joseph Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 15 Žak Eržen Bahrain – Victorious m.t. 16 Daniel Skerl Bahrain – Victorious m.t. 17 Francisco Joel Peñuela Caja Rural – Seguros RGA m.t. 18 Gotzon Martín Euskaltel – Euskadi m.t. 19 Mateusz Kostański Wibatech Lubelskie Perła Polski m.t. 20 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta m.t.

Svarre protege el liderato en las etapas decisivas

A partir de ese momento, Uno-X Mobility trabajó para conservar la ventaja. La cuarta etapa presentó otro examen en la montaña, con un recorrido entre Pula y Rijeka, donde el colombiano Daniel Felipe Martínez se quedó con la victoria. Svarre terminó la jornada todavía al frente de la general, con cuatro segundos sobre Tiberi y ocho respecto a Wellens.

La situación tampoco cambió en la quinta etapa, de 164.5 kilómetros entre Karlovac y Sveta Nedelja. El francés Paul Magnier, del Soudal Quick-Step, ganó al esprint con un tiempo de 3:48:21, por delante de Rui Oliveira y Tim Torn Teutenberg. Svarre llegó con el mismo tiempo del ganador y mantuvo sus diferencias antes de la jornada final.

El resultado confirmó una semana de protagonismo para Uno-X Mobility. Su compañero Carl-Frederik Bévort ganó la segunda etapa, mientras Svarre tomó el relevo al día siguiente con su triunfo en Labin. El danés también ocupó el primer puesto de la clasificación de jóvenes durante buena parte de la competencia.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos. Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 21:37:50 2 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious +0:04 3 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG +0:08 4 Sam Maisonobe Cofidis +0:19 5 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe +0:39 6 Dylan Teuns Cofidis +0:41 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility +0:41 8 Steff Cras Red Bull – BORA – hansgrohe +0:41 9 Emil Herzog Soudal Quick-Step +0:47 10 Aimé De Gendt Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:58 11 Clément Izquierdo Cofidis +1:01 12 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe +1:01 13 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +1:04 14 Domen Novak UAE Team Emirates – XRG +1:09 15 Louis Vervaeke Caja Rural – Seguros RGA +1:11 16 Joel Nicolau Soudal Quick-Step +1:12 17 Xandro Meurisse Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +1:14 18 Jon Agirre Euskaltel – Euskadi +1:18 19 Dario Giuliano Team Polti VisitMalta +1:21 20 Alex Tolio Bardiani CSF 7 Saber +1:25

Una CRO Race de seis etapas y 940 kilómetros

La edición 2026 de la CRO Race comenzó el 22 de septiembre en Split y terminó el 27 de septiembre en Zagreb. El programa estuvo compuesto por seis etapas y alrededor de 940 kilómetros, con jornadas para velocistas y recorridos de montaña que condicionaron la lucha por la clasificación general.

Entre los ganadores parciales estuvieron Juan Sebastián Molano en la primera etapa, Carl-Frederik Bévort en la segunda, Tobias Svarre en la tercera, Daniel Felipe Martínez en la cuarta y Paul Magnier en la quinta. La diferencia entre los aspirantes al título se estableció principalmente en las etapas de Labin y Rijeka.

Para Svarre, el título de la CRO Race 2026 representa un paso dentro de su primera temporada profesional. El danés pasó de conseguir su primera victoria individual en Labin a sostener el liderato durante las jornadas posteriores hasta cerrar la competencia con el primer puesto de la clasificación general.