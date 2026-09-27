Tobias Svarre conquista la CRO Race 2026 y firma su primer título por etapas como profesional

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El ciclista italiano Davide Donati ganó la etapa 6 y última de la competencia con un potente sprint en Zagreb

Cro Race | Claro Sports
Svarre Tobias se lleva el triunfo en la CRO Race 2026. | Claro Sports

El ciclista danés Tobias Svarre se proclamó campeón de la CRO Race 2026, después de completar las seis etapas de la competencia disputada en Croacia. El corredor de Uno-X Mobility, de 22 años, defendió el liderato que había conseguido desde la tercera jornada y cerró la prueba en Zagreb al frente de la clasificación general. Por otro lado, el ciclista italiano, Davide Donati, ganó la etapa 6 y última de la competencia con un potente sprint y un tiempo de 3:14:57.

Svarre llegó a la última etapa, trazada entre Samobor y Zagreb sobre 159.5 kilómetros, con una diferencia reducida respecto a sus principales perseguidores. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) se encontraba a cuatro segundos, mientras que el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) estaba a ocho, por lo que la clasificación permaneció abierta hasta el último día.

El danés construyó su triunfo en la clasificación general durante la tercera etapa, disputada entre Krk y Labin, un recorrido de 174.5 kilómetros que incluyó la subida de primera categoría a Skitača, con 3.2 kilómetros al 11.7 por ciento de pendiente media. Svarre resistió junto a Tiberi y Wellens antes de imponerse en la llegada.

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Ese resultado tuvo un significado adicional para el corredor de Uno-X Mobility: representó la primera victoria profesional de su carrera, en su primera temporada dentro del pelotón profesional. Svarre cruzó la meta con el mismo tiempo que Tiberi, mientras Wellens terminó seis segundos después.

CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1Davide DonatiRed Bull – BORA – hansgrohe3:14:57
2Lorenzo De LonghiCofidism.t.
3Paul MagnierSoudal Quick-Stepm.t.
4Tim Torn TeutenbergLidl – Trekm.t.
5Erlend BlikraUno-X Mobilitym.t.
6Carl-Frederik BévortUno-X Mobilitym.t.
7Enrico ZanoncelloBardiani CSF 7 Saberm.t.
8Brody McDonaldModern Adventure Pro Cyclingm.t.
9Sergi DarderPogi Team Gusto Ljubljanam.t.
10Bastian PetričCaja Rural – Seguros RGAm.t.
11Oded KogutNSN Cycling Teamm.t.
12Alain SuarezEuskaltel – Euskadim.t.
13Attilio VivianiSolution Tech NIPPO Ralim.t.
14Joseph PidcockPinarello Q36.5 Pro Cycling Teamm.t.
15Žak ErženBahrain – Victoriousm.t.
16Daniel SkerlBahrain – Victoriousm.t.
17Francisco Joel PeñuelaCaja Rural – Seguros RGAm.t.
18Gotzon MartínEuskaltel – Euskadim.t.
19Mateusz KostańskiWibatech Lubelskie Perła Polskim.t.
20Mirco MaestriTeam Polti VisitMaltam.t.

Svarre protege el liderato en las etapas decisivas

A partir de ese momento, Uno-X Mobility trabajó para conservar la ventaja. La cuarta etapa presentó otro examen en la montaña, con un recorrido entre Pula y Rijeka, donde el colombiano Daniel Felipe Martínez se quedó con la victoria. Svarre terminó la jornada todavía al frente de la general, con cuatro segundos sobre Tiberi y ocho respecto a Wellens.

La situación tampoco cambió en la quinta etapa, de 164.5 kilómetros entre Karlovac y Sveta Nedelja. El francés Paul Magnier, del Soudal Quick-Step, ganó al esprint con un tiempo de 3:48:21, por delante de Rui Oliveira y Tim Torn Teutenberg. Svarre llegó con el mismo tiempo del ganador y mantuvo sus diferencias antes de la jornada final.

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El resultado confirmó una semana de protagonismo para Uno-X Mobility. Su compañero Carl-Frederik Bévort ganó la segunda etapa, mientras Svarre tomó el relevo al día siguiente con su triunfo en Labin. El danés también ocupó el primer puesto de la clasificación de jóvenes durante buena parte de la competencia.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos.CiclistaEquipoTiempo / diferencia
1Tobias SvarreUno-X Mobility21:37:50
2Antonio TiberiBahrain – Victorious+0:04
3Tim WellensUAE Team Emirates – XRG+0:08
4Sam MaisonobeCofidis+0:19
5Adrien BoichisRed Bull – BORA – hansgrohe+0:39
6Dylan TeunsCofidis+0:41
7Johannes KulsetUno-X Mobility+0:41
8Steff CrasRed Bull – BORA – hansgrohe+0:41
9Emil HerzogSoudal Quick-Step+0:47
10Aimé De GendtPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+0:58
11Clément IzquierdoCofidis+1:01
12Daniel Felipe MartínezRed Bull – BORA – hansgrohe+1:01
13Edoardo ZambaniniBahrain – Victorious+1:04
14Domen NovakUAE Team Emirates – XRG+1:09
15Louis VervaekeCaja Rural – Seguros RGA+1:11
16Joel NicolauSoudal Quick-Step+1:12
17Xandro MeurissePinarello Q36.5 Pro Cycling Team+1:14
18Jon AgirreEuskaltel – Euskadi+1:18
19Dario GiulianoTeam Polti VisitMalta+1:21
20Alex TolioBardiani CSF 7 Saber+1:25

Una CRO Race de seis etapas y 940 kilómetros

La edición 2026 de la CRO Race comenzó el 22 de septiembre en Split y terminó el 27 de septiembre en Zagreb. El programa estuvo compuesto por seis etapas y alrededor de 940 kilómetros, con jornadas para velocistas y recorridos de montaña que condicionaron la lucha por la clasificación general.

Entre los ganadores parciales estuvieron Juan Sebastián Molano en la primera etapa, Carl-Frederik Bévort en la segunda, Tobias Svarre en la tercera, Daniel Felipe Martínez en la cuarta y Paul Magnier en la quinta. La diferencia entre los aspirantes al título se estableció principalmente en las etapas de Labin y Rijeka.

Para Svarre, el título de la CRO Race 2026 representa un paso dentro de su primera temporada profesional. El danés pasó de conseguir su primera victoria individual en Labin a sostener el liderato durante las jornadas posteriores hasta cerrar la competencia con el primer puesto de la clasificación general.

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