Control antidopaje de madrugada altera el descanso de Pogacar y Vingegaard antes de la etapa 15

Los dos primeros de la clasificación fueron despertados durante la noche previa a la etapa 15, jornada en la que el danés abandonó por una caída

UAE y Visma cuestionan el horario del control antidopaje | Reuters

La lucha por el Tour de Francia 2026 estuvo acompañada por una situación poco habitual antes de la etapa 15. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard fueron sometidos a controles antidopaje durante la madrugada, una decisión que provocó inconformidad en UAE Team Emirates-XRG y Visma-Lease a Bike por la interrupción del descanso de sus líderes.

Vingegaard recibió la visita de los encargados del control alrededor de las 2:00 horas, mientras que el procedimiento con Pogacar comenzó cerca de las 5:00 de la mañana. En ese momento, el esloveno ocupaba el primer lugar de la clasificación general y el danés aparecía segundo.

La revisión se produjo después de una jornada de montaña y antes de otra etapa con exigencia física. Los equipos consideraron que el horario podía afectar la recuperación de los corredores, quienes necesitan aprovechar cada periodo de descanso durante las tres semanas de competencia.

Vingegaard explicó antes de la salida que alguien llamó a la puerta de su habitación a las dos de la mañana. El corredor de Visma-Lease a Bike respaldó la realización de pruebas, pero cuestionó que se efectuaran en un horario capaz de alterar el sueño y el rendimiento.

El procedimiento tomó alrededor de 40 minutos y el danés tuvo dificultades para descansar nuevamente. Su equipo también expresó malestar por la hora elegida, aunque mantuvo su apoyo a los controles como parte de la lucha contra el dopaje y la búsqueda de credibilidad para el ciclismo.

Pogacar vivió una situación similar. El líder del UAE Team Emirates-XRG calculó que solamente había dormido cuatro horas y reveló que, después del análisis, ya no pudo conciliar el sueño. Para pasar el tiempo escuchó música de Eminem y tomó café antes de prepararse para la etapa.

Los controles antidopaje forman parte de los procedimientos de vigilancia del Tour y su realización no significa que exista un resultado adverso contra los corredores. La molestia de los equipos se concentró en el horario, debido a que Pogacar y Vingegaard afrontaban una jornada decisiva en la lucha por el maillot amarillo.

Horas después, Vingegaard sufrió una caída durante la etapa 15, disputada este domingo. El accidente ocurrió a unos 20 kilómetros de la meta, cuando el danés marchaba dentro del grupo perseguidor y perdió el control al tomar una curva.

El dos veces ganador del Tour quedó tendido sobre la carretera y recibió atención médica antes de ser trasladado en ambulancia. Vingegaard no pudo continuar y registró su primer abandono en una edición de la ronda francesa, después de iniciar la jornada en el segundo lugar de la clasificación general.

Con la salida de Vingegaard, Pogacar perdió a su principal perseguidor en la clasificación. El Tour continuará con el esloveno al frente y con una nueva disputa por los lugares del podio, mientras Visma espera conocer el alcance de las lesiones sufridas por su líder.

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