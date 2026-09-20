Isaac del Toro destaca su evolución en la contrarreloj: “Puedo estar muy contento con mi progreso”

El mexicano cerró la prueba a 1:38.83 minutos de Remco Evenepoel y explicó la estrategia que utilizó durante la competencia en Montreal

Isaac del Toro finalizó en el sexto lugar | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

Isaac del Toro terminó en la sexta posición de la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial 2026, disputada este domingo 20 de septiembre en Montreal, Canadá. El ciclista mexicano completó los 39.2 kilómetros del recorrido a 1:38.83 minutos de Remco Evenepoel, quien conquistó por cuarta ocasión consecutiva el título mundial de la especialidad.

Después de la competencia, Del Toro habló sobre su resultado y destacó el crecimiento que ha tenido en una prueba que no considera su especialidad. “Sí, puedo decir que estoy muy contento. Siendo honesto no es mi especialidad y estoy muy contento de seguir creciendo en este tipo de contrarreloj”, explicó el mexicano al micrófono de Eurosport.

El de Ensenada, Baja California, también comparó su desempeño con el de la edición anterior y señaló que el trazado de Montreal le permitió valorar el progreso alcanzado durante el último año. “El año pasado estuve un paso más cerca del podio, pero viendo cómo era el recorrido creo que puedo estar muy contento con mi progreso”, comentó el ciclista del UAE Team Emirates-XRG.

La estrategia del mexicano estuvo enfocada en mantener el control del esfuerzo y reducir los riesgos durante la competencia. “Siendo honesto, no queríamos asumir tantos riesgos y queríamos tener todo bajo control. Al final estoy muy contento, las piernas estuvieron bastante bien y ahora solo queda mirar hacia adelante”, explicó.

El trazado mundialista presentó 39.2 kilómetros y 220 metros de desnivel positivo, con un perfil mayormente llano que exigió mantener una velocidad elevada. Del Toro llegó a registrar un ritmo superior a los 50 kilómetros por hora durante la prueba y se mantuvo dentro de los primeros puestos en los distintos puntos de control.

Finalmente sobre la preparación previa, reconoció que existe nerviosismo antes de comenzar. “Es muy agradable para mí la rutina de preparar una contrarreloj como esta. Siempre estoy contento y un poco nervioso antes de la carrera, pero estoy muy contento”, señaló.

La prueba contrarreloj terminó con un nuevo título de Remco Evenepoel, quien detuvo el cronómetro en 44:53.13 minutos y consiguió su cuarto campeonato mundial consecutivo. Filippo Ganna terminó segundo a 57.31 segundos, mientras que Paul Seixas completó el podio a 1:13.04 del belga. Del Toro finalizó con el sexto mejor tiempo, detrás de Evenepoel, Ganna, Seixas, Brandon McNulty y Jakob Söderqvist.

Te puede interesar: