Jornada 8 Liga de Portugal 2026, en vivo: horarios y dónde ver los partidos del fútbol portugués

La jornada 8 de la Liga de Portugal se jugará del 9 al 12 de octubre, con Porto, Sporting y Benfica como protagonistas y transmisión de Claro Sports

Fútbol portugués jornada 8 en vivo: hora y dónde ver | Claro Sports

La Liga de Portugal 2026-27 llegará a su jornada 8 después de una pausa de tres semanas, con nueve partidos distribuidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre. Porto, Sporting Lisboa y Benfica volverán a escena en una fecha que tendrá enfrentamientos entre clubes ubicados en diferentes sectores de la clasificación. La Liga portuguesa confirmó el calendario y los horarios de esta ronda desde principios de septiembre.

Porto llegará como el equipo a seguir después de mantener su inicio perfecto en el campeonato. Los Dragones derrotaron 3-1 al Benfica en O Clássico de la jornada 7 para alcanzar siete triunfos en siete encuentros. Santiago Gimenez permaneció en la banca ante las Águilas, después de haber marcado su primer gol con el club frente al Casa Pia.

El cuadro dirigido por Francesco Farioli tendrá ahora una visita al Marítimo antes de continuar con una temporada en la que busca acercarse al récord del club de 13 victorias consecutivas para comenzar un campeonato, establecido en la campaña 1939-40. Sporting, por su parte, llegará después del empate 2-2 contra Arouca, mientras Benfica tendrá que responder tras perder su invicto en Porto.

Fútbol de Portugal: fechas y horarios de la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre con Moreirense vs Gil Vicente y Braga vs Sporting Lisboa. El sábado será el turno del Porto de Santiago Gimenez, que visitará al Marítimo, mientras que Benfica recibirá al Vitória Guimarães el domingo. La jornada terminará hasta el lunes 12 con Famalicão vs Alverca.

Estos son los partidos y horarios de la jornada 8, en tiempo del centro de México:

Viernes 9 de octubre Moreirense vs Gil Vicente | 11:45 horas Braga vs Sporting Lisboa | 13:15 horas

Sábado 10 de octubre Casa Pia vs Santa Clara | 08:30 horas Marítimo vs Porto | 11:00 horas Académico Viseu vs Estoril | 13:30 horas

Domingo 11 de octubre Rio Ave vs Nacional | 08:30 horas Benfica vs Vitória Guimarães | 11:00 horas Arouca vs Estrela Amadora | 13:30 horas

Lunes 12 de octubre Famalicão vs Alverca | 13:15 horas



El Braga vs Sporting aparece como uno de los partidos a seguir, con los Leones en busca de recuperar terreno después de empatar tres encuentros en sus primeras siete presentaciones. El Porto tendrá enfrente a un Marítimo que ha tenido un arranque irregular, mientras Benfica jugará en casa contra Vitória Guimarães.

La octava fecha llegará después de un receso en la Primeira Liga por los compromisos de las selecciones nacionales, una pausa que separará la jornada 7, disputada el 19 y 20 de septiembre, de la reanudación programada para el 9 de octubre.

¿Quién transmite la jornada 8 de la Liga de Portugal y dónde ver en vivo? Canales de TV y online

Claro Sports cuenta con los derechos para transmitir tres encuentros por jornada de la Liga de Portugal 2026-27 para México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La cobertura forma parte de la programación de la multiplataforma de Claro Sports durante toda la temporada. Los aficionados podrán consultar la programación de Claro Sports y sus plataformas digitales para conocer los encuentros seleccionados de esta jornada.

¿Quiénes son los favoritos para ganar en la jornada 8 de la Liga de Portugal, según la IA?

Tomando como referencia el rendimiento mostrado durante las primeras siete jornadas, la condición de local, la producción ofensiva y defensiva y los resultados recientes, un análisis de inteligencia artificial coloca al Porto como uno de los favoritos más claros de la fecha. Los Dragones llegan con siete victorias consecutivas y acaban de superar 3-1 al Benfica.

Sporting también parte con ventaja en su visita al Braga, aunque el partido aparece con un margen menor por la localía del conjunto de Braga. Benfica tendría a su favor el escenario ante Vitória Guimarães, mientras Santa Clara aparece con opciones de aprovechar el inicio del Casa Pia, que llegó a la jornada 7 sin victorias.

Los pronósticos de la IA para la jornada 8 son:

Moreirense vs Gil Vicente | Favorito: empate | Marcador probable: 1-1

Braga vs Sporting Lisboa | Favorito: Sporting Lisboa | Marcador probable: 1-2

Casa Pia vs Santa Clara | Favorito: Santa Clara | Marcador probable: 0-2

Marítimo vs Porto | Favorito: Porto | Marcador probable: 0-2

Académico Viseu vs Estoril | Favorito: Académico Viseu | Marcador probable: 2-1

Rio Ave vs Nacional | Favorito: Rio Ave | Marcador probable: 1-0

Benfica vs Vitória Guimarães | Favorito: Benfica | Marcador probable: 2-0

Arouca vs Estrela Amadora | Favorito: Arouca | Marcador probable: 2-1

Famalicão vs Alverca | Favorito: Famalicão | Marcador probable: 2-1

Estos pronósticos son estimaciones y no garantizan el resultado de los encuentros. Además, la pausa de casi tres semanas entre las jornadas 7 y 8 puede modificar el panorama debido a lesiones, convocatorias internacionales, recuperación de futbolistas y cambios en las alineaciones antes del regreso de la Liga de Portugal.

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