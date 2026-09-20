Deportes Tolima vs América de Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

El Deportes Tolima recibe al América de Cali hoy a las 6:10 p.m. en el Manuel Murillo Toro, el duelo más atractivo del domingo.

Deportes Tolima vs América de Cali en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 20 de septiembre de 2026?

El partido entre el conjunto de Ibagué y el caleño, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II y que será en el Manuel Murillo Toro, iniciará a partir de las 6:10 p.m. Como es habitual, tendrá transmisión a través de la señal de Win Sports + y vía online por medio de Win Play.

Alineaciones Deportes Tolima vs América de Cali: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II

Tolima: Neto Volpi; Edwuar, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Shean Paul Barbosa; Cristian Arrieta, Homer Martínez, Adrián Parra; Éver Valencia, Junior Hernández y Sergio Aguayo. D.T.: Sebastián Oliveros.

América de Cali: Juan Montoya; Yani Quintero, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafel Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo. D.T.: David González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

Deportes Tolima y América de Cali protagonizan el duelo más destacado de la fecha 11 tras su último antecedente que finalizó 1-1 en el Torneo Apertura. Aunque el cuadro vallecano llega en la parte alta de la tabla con 20 puntos, la solidez del Pijao en Ibagué equilibra las fuerzas en un choque que se prevé táctico e intenso. Las defensas de ambos planteles sugieren un trámite de pocas emociones, perfilando como resultado más probable un nuevo empate con menos de 2.5 goles.

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