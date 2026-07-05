Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y transmisión de la etapa 3 Granollers – Les Angles
El mexicano Isaac del Toro dio la sorpresa al llevarse la Etapa 2. Dicho triunfo lo coloca en el cuarto lugar de la clasificación general
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Isaac del Toro se mantiene como uno de los protagonistas en el Tour de Francia 2026, tras adjudicarse la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona. El pedalista mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta junto a Tadej Pogacar, logrando escalar posiciones en la clasificación general y confirmándose como uno de los competidores a seguir en la edición de este año.
La competencia en Barcelona dejó un pelotón fragmentado y ataques constantes en los kilómetros finales. Jonas Vingegaard conservó la camiseta amarilla, mientras que Isaac del Toro subió a la cuarta posición general, a solo 16 segundos del líder, acercándose a la disputa por el maillot amarillo en la primera fase de montaña.
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre la etapa 3 de Granollers – Les Angles?
La tercera etapa se realizará el lunes 6 de julio con salida en Granollers y llegada en Les Angles, Francia, con un recorrido de 195.9 kilómetros y más de 4 mil metros de desnivel acumulado. La jornada contará con el Col de Toses como puerto principal y el Col du Calvaire antes del ascenso final de 1.8 kilómetros al 6.5% de pendiente en Les Angles. Esta etapa de montaña representa un primer examen clave para los líderes y aspirantes al título.
¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online
La transmisión del Tour de Francia 2026 está disponible en distintos países y plataformas. En México, ESPN y Disney+ ofrecen cobertura en vivo, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por FOX, fuboTV y Telemundo. En Centroamérica se puede acceder a NBC Sports (algunas etapas) y Peacock (todas), y en Colombia y Argentina a través de ESPN, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.
Además, Claro Sports ofrece un minuto a minuto con estadísticas, comentarios en vivo y resúmenes de cada etapa. Los espectadores podrán seguir el desempeño de Isaac del Toro con información detallada sobre posiciones, tiempos y análisis de los especialistas.
- México y Centroamérica: 04:20 horas.
- Estados Unidos: 06:20 horas ET y 03:20 horas PT.
- Colombia: 05:20 horas.
- Argentina: 07:20 horas.
Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos
El Tour de Francia 2026 continúa con varias etapas de montaña y recorridos llanos que permitirán a los equipos ajustar estrategias y tiempo de carrera. Las próximas jornadas incluyen ascensos en Pirineos y Alpes, con sprints intermedios y finales en alto que marcarán diferencias en la clasificación general y definirán los favoritos al título.
El desempeño de Isaac del Toro será clave en los tramos de montaña, donde su equipo buscará mantenerlo entre los primeros puestos. La etapa 3 será un punto de referencia para medir su resistencia frente a los líderes y la capacidad de UAE Team Emirates-XRG para controlar el ritmo del pelotón.
- Etapa 1. Barcelona – Barcelona | 19.6 km
- Etapa 2. Tarragone – Barcelona | 168.5 km
- Etapa 3. Granollers – Les Angles | 195.9 km
- Etapa 4. Carcassone – Foix | 181.9 km
- Etapa 5. Lannemezan – Pau | 158.3 km
- Etapa 6. Pau – Gavarnie-Gedre | 186.2 km
- Etapa 7. Hagetmau – Bordeaux | 175.1 km
- Etapa 8. Periguex – Bergerac | 180.4 km
- Etapa 9. Malemort – Ussel| 185.5 km
- Etapa 10. Aurillac – Le Lioran | 166.6 km
- Etapa 11. Vichy – Nevers | 161.3 km
- Etapa 12. Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179.1 km
- Etapa 13. Dole – Belfort | 205.8 km
- Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155.3 km
- Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183.9 km
- Etapa 16. Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26.1 km
- Etapa 17. Chambery – Voiron | 174.7 km
- Etapa 18. Voiron – Orcieres Merlette | 185.2 km
- Etapa 19. GAP – Alpe D’Hue | 127.9 km
- Etapa 20. Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez
- Etapa 21. Thoiry – París Champs Élysées | 133 km