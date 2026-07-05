Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y transmisión de la etapa 3 Granollers – Les Angles

El mexicano Isaac del Toro dio la sorpresa al llevarse la Etapa 2. Dicho triunfo lo coloca en el cuarto lugar de la clasificación general

Del Toro no quiso esperar para brillar en el tour francés | Reuters

Isaac del Toro se mantiene como uno de los protagonistas en el Tour de Francia 2026, tras adjudicarse la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona. El pedalista mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta junto a Tadej Pogacar, logrando escalar posiciones en la clasificación general y confirmándose como uno de los competidores a seguir en la edición de este año.

La competencia en Barcelona dejó un pelotón fragmentado y ataques constantes en los kilómetros finales. Jonas Vingegaard conservó la camiseta amarilla, mientras que Isaac del Toro subió a la cuarta posición general, a solo 16 segundos del líder, acercándose a la disputa por el maillot amarillo en la primera fase de montaña.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre la etapa 3 de Granollers – Les Angles?

La tercera etapa se realizará el lunes 6 de julio con salida en Granollers y llegada en Les Angles, Francia, con un recorrido de 195.9 kilómetros y más de 4 mil metros de desnivel acumulado. La jornada contará con el Col de Toses como puerto principal y el Col du Calvaire antes del ascenso final de 1.8 kilómetros al 6.5% de pendiente en Les Angles. Esta etapa de montaña representa un primer examen clave para los líderes y aspirantes al título.

Etapa 3 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La transmisión del Tour de Francia 2026 está disponible en distintos países y plataformas. En México, ESPN y Disney+ ofrecen cobertura en vivo, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por FOX, fuboTV y Telemundo. En Centroamérica se puede acceder a NBC Sports (algunas etapas) y Peacock (todas), y en Colombia y Argentina a través de ESPN, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.

Además, Claro Sports ofrece un minuto a minuto con estadísticas, comentarios en vivo y resúmenes de cada etapa. Los espectadores podrán seguir el desempeño de Isaac del Toro con información detallada sobre posiciones, tiempos y análisis de los especialistas.

México y Centroamérica : 04:20 horas.

: 04:20 horas. Estados Unidos : 06:20 horas ET y 03:20 horas PT.

: 06:20 horas ET y 03:20 horas PT. Colombia : 05:20 horas.

: 05:20 horas. Argentina: 07:20 horas.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 continúa con varias etapas de montaña y recorridos llanos que permitirán a los equipos ajustar estrategias y tiempo de carrera. Las próximas jornadas incluyen ascensos en Pirineos y Alpes, con sprints intermedios y finales en alto que marcarán diferencias en la clasificación general y definirán los favoritos al título.

El desempeño de Isaac del Toro será clave en los tramos de montaña, donde su equipo buscará mantenerlo entre los primeros puestos. La etapa 3 será un punto de referencia para medir su resistencia frente a los líderes y la capacidad de UAE Team Emirates-XRG para controlar el ritmo del pelotón.

Etapa 1. Barcelona – Barcelona | 19.6 km

Etapa 2. Tarragone – Barcelona | 168.5 km

Etapa 3. Granollers – Les Angles | 195.9 km

Etapa 4. Carcassone – Foix | 181.9 km

Etapa 5. Lannemezan – Pau | 158.3 km

Etapa 6. Pau – Gavarnie-Gedre | 186.2 km

Etapa 7. Hagetmau – Bordeaux | 175.1 km

Etapa 8. Periguex – Bergerac | 180.4 km

Etapa 9. Malemort – Ussel| 185.5 km

Etapa 10. Aurillac – Le Lioran | 166.6 km

Etapa 11. Vichy – Nevers | 161.3 km

Etapa 12. Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179.1 km

Etapa 13. Dole – Belfort | 205.8 km

Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155.3 km

Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183.9 km

Etapa 16. Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26.1 km

Etapa 17. Chambery – Voiron | 174.7 km

Etapa 18. Voiron – Orcieres Merlette | 185.2 km

Etapa 19. GAP – Alpe D’Hue | 127.9 km

Etapa 20. Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez

Etapa 21. Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

TE PUEDE INTERESAR: