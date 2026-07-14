Francia vs España: duelo de gigantes por el primer boleto a la final del Mundial 2026

Las dos selecciones llegan con argumentos para aspirar a quedarse con el boleto a la lucha por el título, en el escenario perfecto para que Mbappé y Yamal pudieran brillar

Francia y España protagonizarán este martes 14 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Dallas, donde se definirá al primer finalista de la competencia. Por el nivel de las plantillas, el historial y el momento de ambos equipos, el encuentro aparece como una posible final adelantada.

Las dos selecciones llegan con argumentos para aspirar al título. Francia es la actual subcampeona del mundo y busca mantener el dominio que ha ejercido durante los últimos torneos, mientras que España pretende regresar a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010. Será también un enfrentamiento entre dos campeonas del mundo y dos de los proyectos con mayor continuidad del fútbol europeo.

Francia busca su tercera final consecutiva del Mundial

El equipo de Didier Deschamps se ha presentado como uno de los conjuntos más contundentes del torneo. Francia ganó sus seis partidos anteriores y consiguió su boleto a semifinales después de superar 2-0 a Marruecos, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Antes había dejado en el camino a Suecia y Paraguay durante las rondas de eliminación directa.

Les Bleus buscan disputar su tercera final consecutiva, después de conquistar el campeonato en Rusia 2018 y perder ante Argentina en Qatar 2022. Alcanzar nuevamente el partido por el título colocaría a esta generación francesa junto a selecciones como Alemania y Brasil, que también consiguieron encadenar tres finales mundialistas.

El principal peligro francés se encuentra en su ataque. Mbappé suma ocho goles en el Mundial 2026 y Dembélé registra cinco, por lo que ambos acumulan 13 anotaciones. Ninguna pareja de una misma selección alcanzaba esos números en una Copa del Mundo desde Ronaldo y Rivaldo con Brasil en 2002. Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué completan un frente ofensivo capaz de atacar con velocidad y encontrar espacios a las espaldas de la defensa española.

Lamine Yamal tiene la oportunidad de aparecer ante Francia

España ha construido su camino desde el control del balón y la seguridad defensiva. El conjunto de Luis de la Fuente empató sin goles ante Cabo Verde en su debut, pero después encadenó victorias frente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal y Bélgica. La Roja solamente ha recibido un gol durante todo el torneo, el marcado por Charles De Ketelaere en los cuartos de final.

Lamine Yamal todavía no ha alcanzado su mejor nivel en la competencia, aunque mantiene una participación constante en el ataque. El extremo registra un gol, conseguido ante Arabia Saudita, y es el futbolista español con más intentos de disparo, con 23. También lidera al equipo en recepciones entre el mediocampo y la defensa rival, un indicador de su importancia para encontrar espacios en el último tercio del campo.

La semifinal representa el escenario perfecto para que Lamine marque diferencias. El atacante ya sabe lo que significa responder ante Francia: anotó en la victoria española por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y consiguió un doblete en el triunfo 5-4 de la Nations League 2025. España ganó los dos enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones.

España y Francia se preparan para un choque de estilos

El encuentro también presentará una disputa por el control del ritmo. Francia intentará aprovechar la velocidad de Mbappé y Dembélé, además de la capacidad de Olise para conectar el mediocampo con el ataque. España buscará elaborar desde Rodri, Pedri y Fabián Ruiz, con Lamine Yamal y Nico Williams abiertos para generar situaciones de uno contra uno.

El manejo de las pérdidas de balón será uno de los factores principales. España deberá evitar entregar espacios cuando sus laterales se incorporen al ataque, mientras que Francia tendrá que sostener periodos prolongados sin la posesión y cerrar los caminos interiores. El equipo que controle esas transiciones podría inclinar una semifinal en la que cualquier error tendrá consecuencias.

El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde enfrentará al vencedor de Argentina contra Inglaterra. Francia quiere acercarse a la recuperación del título mundial, mientras que España intentará prolongar su dominio reciente sobre el conjunto francés y regresar al partido decisivo después de 16 años.

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