¡MiLoto deja dos nuevos millonarios! El premio mayor cayó en Bogotá y Puerto Salgar

Es la decimoctava vez que cae el premio mayor de este juego de azar en lo corrido del año.

Cayó MiLoto | Captura de pantalla.

¡Enhorabuena! En dos puntos del país, Bogotá y Puerto Salgar (Cundinamarca), se registraron los nuevos ganadores en el último sorteo °0570 del popular juego de azar de MiLoto. Los dos tiquetes se adquirieron en la página web de baloto.com bajo la modalidad automática, donde el cartón fue arrojado automáticamente.

Al ser dos los ganadores, el premio mayor de $750 millones de pesos se partirá en dos. De este modo, se trata de la ocasión °18 en la que cae el premio mayor del mencionado juego. Se entregará un total de $839 millones de pesos, pues el sorteo dejó más de 11 mil ganadores.

Como si fuera poco, es la vigésima vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Bogotá. Además, en Puerto Salgar, el ganador es inédito desde que se efectúa el juego de azar. Respecto a la página web, ya se van sumando 15 adjudicadores del acumulado desde que se comercializa el producto.

Resultados de MiLoto este lunes 13 de julio

Números ganadores: 13 – 18 – 25 – 32 – 33

13 – 18 – 25 – 32 – 33 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultados de MiLoto el 13 de julio

Los dos ganadores deberán comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, sin olvidar la consulta de pasos y todas las condiciones descritas en el sitio web de Baloto. Así mismo, si le tocó un premio en menor medida (inferior a $2 millones), podrá reclamarlos en la plataforma digital.

El método web se convirtió en un método exitoso. Usted puede adquirir su cartón desde el celular o comunicador a través del sitio web. O en su defecto, lo puede conseguir de forma convencional en los más de 43 mil puntos de Su Red o SuperGIROS, así como las principales cadenas de grandes superficies.

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