A diez días del inicio de la Liga BetPlay, así se refuerzan los máximos candidatos al título

La cuenta regresiva para la Liga BetPlay 2026-II ya comenzó. Conozca los refuerzos más destacados que llegaron para luchar por el título del fútbol colombiano.

Refuerzos de lujo para la Liga | VizzorImage/ Chay GPT.

La cuenta regresiva está en marcha. Restan apenas diez días para que ruede nuevamente el balón en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, un campeonato que promete emociones desde la primera fecha gracias al intenso mercado de fichajes que protagonizan varios de los clubes llamados a pelear por el título. Junior, América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali fueron algunos de los equipos que más llamaron la atención con incorporaciones de peso para fortalecer sus plantillas.

Junior apostó por gol para defender su bicampeonato

El vigente protagonista del fútbol colombiano cerró el mercado con uno de los movimientos más sonados. Junior de Barranquilla confirmó la llegada del delantero argentino Francisco Fydriszewski, procedente del Independiente Medellín, un atacante que ya conoce el campeonato y que buscará convertirse en la principal referencia ofensiva del conjunto ‘Tiburón’. Su incorporación se suma a la continuidad y regreso de jugadores importantes, con el claro objetivo de pelear nuevamente por el campeonato.

América reforzó ataque y defensa para ir por la estrella

En América de Cali también hubo movimientos importantes pensando en el segundo semestre. Los ‘Diablos Rojos’ aseguraron el fichaje del experimentado extremo Luis Quiñones, quien llega tras su paso por Tigres de México e Independiente Santa Fe, además de incorporar al defensor Brayan Córdoba, un futbolista que buscará darle mayor solidez a la última línea del equipo escarlata.

Millonarios fortaleció todas sus líneas

Por su parte, Millonarios fue uno de los equipos más activos del mercado al reforzar posiciones clave. El cuadro capitalino confirmó la contratación del goleador Andrey Estupiñán, el esperado regreso del creativo Daniel Ruiz y la llegada del experimentado arquero James Aguirre, movimientos con los que espera recuperar protagonismo y luchar por el título de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali prepara una renovación ambiciosa

Mientras tanto, Deportivo Cali continúa con la reconstrucción de su proyecto deportivo. El conjunto ‘azucarero’ aseguró la llegada del lateral Edwin Velasco, un jugador de amplia experiencia en el fútbol colombiano, y está muy cerca de concretar el regreso de Nicolás Benedetti, quien volvería al club tras su paso por el fútbol español, en una de las operaciones que más expectativa ha generado entre la afición verdiblanca.

Con un mercado de fichajes cargado de nombres importantes y plantillas renovadas, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se perfila como uno de los torneos bastante competitivo. A solo diez días del inicio del campeonato, la expectativa crece entre los aficionados, que esperan ver si las grandes incorporaciones logran marcar diferencias desde las primeras jornadas y conducir a sus equipos hacia la anhelada estrella de diciembre.

Cabe destacar que el DIM, también es uno de los equipos que este semestre le apostará nuevamente a la estrella de Navidad, sobretodo con su principal contratación: la llegada de Luis Amaranto Perea al banquillo ‘Poderoso’. Por otro lado, Independiente Santa Fe no ha anunciado ni salidas ni llegadas para esta temporada, la cual disputará Copa Sudamericana.

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