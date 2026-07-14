Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 13 de julio de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes festivo 13 de julio.
- Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 12 de julio de 2026
- Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 11 de julio de 2026
- Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 11 de julio de 2026
La actividad del azar no se detiene. A pesar de que fue un lunes festivo, desde Tolima se registró un nuevo multimillonario por cuenta del último sorteo que se celebró en la noche, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. En Claro Sports consulte todos los resultados.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4178
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 9575
- Serie: 273
- Despachado a: Ibagué.
Resultados de chances
- Dorado Noche: 2928 – 2
- Culona Día: 5962
- Culona Noche: 9750
- Astro Luna: 9808 – Cáncer.
- Pijao de Oro: 8539
- Paisita Día: 7167 – 1
- Paisita Noche: 6487 – Cabra.
- Chontico Día: 4348 – 3
- Chontico Noche: 8149 – 2
- Cafeterito Noche: 5304 – 4
- Sinuano Día: 9889 – 3
- Sinuano Noche: 7247 – 9
- Cash Three Día: 793
- Cash Three Noche: 980
- Play Four Día: 1650
- Play Four Noche: 7906
- Samán Día: 0606
- Caribeña Día: 3262 – 2
- Caribeña Noche: 5069 – 1
- Motilón Tarde: 1662 – 3
- Motilón Noche: 6301 – 1
- Fantástica Noche: 2682 – 5
- Antioqueñita Día: 0349 – 5
- Antioqueñita Tarde: 5626 – 4