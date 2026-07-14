Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 13 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este lunes festivo 13 de julio.

¿Cómo jugaron las loterías anoche? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

La actividad del azar no se detiene. A pesar de que fue un lunes festivo, desde Tolima se registró un nuevo multimillonario por cuenta del último sorteo que se celebró en la noche, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. En Claro Sports consulte todos los resultados.

Lotería del Tolima

Sorteo: 4178

4178 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 9575

9575 Serie: 273

273 Despachado a: Ibagué.

Lotería del Tolima el 13 de julio

Resultados de chances

Dorado Noche: 2928 – 2

2928 – 2 Culona Día: 5962

5962 Culona Noche: 9750

9750 Astro Luna: 9808 – Cáncer.

9808 – Cáncer. Pijao de Oro: 8539

8539 Paisita Día: 7167 – 1

7167 – 1 Paisita Noche: 6487 – Cabra.

6487 – Cabra. Chontico Día: 4348 – 3

4348 – 3 Chontico Noche: 8149 – 2

8149 – 2 Cafeterito Noche: 5304 – 4

5304 – 4 Sinuano Día: 9889 – 3

9889 – 3 Sinuano Noche: 7247 – 9

7247 – 9 Cash Three Día: 793

793 Cash Three Noche: 980

980 Play Four Día: 1650

1650 Play Four Noche: 7906

7906 Samán Día: 0606

0606 Caribeña Día: 3262 – 2

3262 – 2 Caribeña Noche: 5069 – 1

5069 – 1 Motilón Tarde: 1662 – 3

1662 – 3 Motilón Noche: 6301 – 1

6301 – 1 Fantástica Noche: 2682 – 5

2682 – 5 Antioqueñita Día: 0349 – 5

0349 – 5 Antioqueñita Tarde: 5626 – 4

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