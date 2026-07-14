Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 13 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este lunes festivo 13 de julio.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

La actividad del azar no se detiene. A diferencia de lo que ocurrió con MiLoto el último sorteo, el ganador del Baloto y Revancha sigue en puntos suspensivos. El premio mayor va incrementándose cada vez más, por lo que en Claro Sports le contamos los resultados y cómo puede participar en el juego más popular del país.

Resultados Baloto hoy, 13 de julio de 2026

Números ganadores: 08 – 11 – 21 – 32- 38 – 08

08 – 11 – 21 – 32- 38 – Nuevo acumulado: $48.000 millones de pesos.

Resultados Baloto Revancha hoy, 13 de julio de 2026

Números ganadores: 10 – 11 – 15 – 21 – 34 – 01

10 – 11 – 15 – 21 – 34 – Nuevo acumulado: $8.000 millones de pesos.

Resultados de Baloto el 13 de julio

Metodología de Baloto

Si usted desea participar, debe tener en cuenta lo siguiente. Cada línea de juego está compuesta por cinco números entre 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. La misión radica en acertar la mayor cantidad de números hasta que, en caso de una coincidencia exacta, el participante se lleve el premio mayor acumulado. Si no cae, va creciendo hasta que alguno le atine.

¿Dónde comprar el Baloto?

Hay muchos lugares autorizados para la comercialización de los tiquetes. Van desde sitios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que se identifican con el logotipo del juego. Adicionalmente, la compañía habilitó una plataforma web para el respectivo registro y el pronóstico de forma totalmente digital.

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