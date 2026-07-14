Rating Colombia del 13 de julio de 2026, según CNC: Caracol barre en el festivo

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, el lunes festivo 13 de julio.

¿Cuáles fueron los programas más vistos? | X @CaracolTV

De nuevo el puente festivo fue para ver películas y televisión en familia. Así se evidenció en el último rating, que dejó una vez más a Caracol picando en punta. Los primeros cinco espacios del listado pertenecieron al mencionado canal, mientras que el espacio más visto de RCN terminó en la sexta colocación.

En fin, a través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados del pasado 13 de julio:

Rating en Colombia del 13 de julio de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.92% El Rastro (parte 1) – Caracol TV – 9.91% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 9.14% El Rastro (parte 2) – Caracol TV – 8.52% Pura Diversión (No Se Aceptan Devoluciones) – Caracol TV – 5.44% Pa’ Quererte – RCN TV – 4.97% Acción Pura (Rápidos y Furiosos 8) – Caracol TV – 4.53% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.79% Noticias RCN de las 12:30 m. – 3.31% Noches de Premier (El Paseo 3) – Caracol TV – 3.09%

Programación de fútbol para hoy

2:00 p.m. | Francia vs España | Semifinal del Mundial | RCN, Caracol, Win Sports, DSports y Disney+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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