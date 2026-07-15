Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Fuga de cuatro corredores!

Siga las emociones de la undécima fracción de la Grande Boucle, que unirá caminos entre Vichy y Nevers.

Etapa 11 del Tour | REUTERS

Isaac del Toro, etapa 11 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Vichy – Nevers?

A 103 kilómetros En medio de las altas temperaturas, se mantienen las condiciones de la carrera. Los cuatro fugados siguen con 1:20 de ventaja frente a un pelotón que rema sin contratiempos. A 114 kilómetros El pelotón se mantiene a la expectativa. El Astana va tirando del lote principal, mientras que todas las miradas apuntan a Mads Pedersen de cara a un eventual ataque. A 118 kilómetros Anthon Charmig sumó un punto en la Côte de Billonnière, llegando primero al puerto leve de montaña. Renta de 1:20 entre los fugados y el pelotón. A 129 kilómetros Liam Slock fue capturado por el pelotón, que le toma 1:20 a la cabeza de carrera. ¡Pavimento mojado! ¡Hay inminente alerta de lluvia! Mads Pedersen sigue líder en los puntos El corredor del Lidl-Trek alcanzó a sumar ocho puntos en el último sprint. Se mantiene líder con 301 unidades, muy lejos frente a Biniam Girmay (246). Mathis Le Berre gana el sprint intermedio ¡El pedalista del TotalEnergies pica en punta y se lleva 25 puntos, seguido de Nelson Oliveira (20) y Julian Alaphilippe (16)! A 135 kilómetros A dos kilómetros del sprint intermedio, la fuga de cuatro corredores le toma 46” a Slock. El pelotón está un poco más lejos, a más de minuto y medio. En la fuga se definirán los puntos. A 142 kilómetros Se consolida la fuga. Ya van 1:15 por encima del pelotón. Solamente un corredor en persecución de la cabeza de carrera: Liam Slock (Lotto Intermarché). ¡Se forma otra fuga! Ahora atacan cuatro pedalistas: Mathis Le Berre (TotalEnergies), Nelson Oliveira (Movistar), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) y Anthon Charmig (Uno-X Mobility). 10 segundos sobre el pelotón. A 149 kilómetros Más allá de la intención, la fuga fue interceptada por el pelotón. 16 kilómetros para el sprint intermedio. A 151 kilómetros ¡Cinco corredores en cabeza de carrera! Llegan Aaron Gate (XDS Astana Team), Magnus Cort (Uno-X Mobility) y Matis Louvel (NSN Cycling Team) a la cima junto a Van der Poel y Paret-Peintre. ¡Ataca Van der Poel! El neerlandés ataca a 20 kilómetros del sprint ntermedio. Tiene otro corredor a rueda: Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). ¡Ataques diversos en el pelotón! Por ahora, Methieu Van Der Poel demuestra intenciones de irse al frente. Altísimas velocidades en el inicio de carrera, donde seguro la fuga se consolidará en el paso por el sprint intermedio. ¡Inicio de carrera! Oficialmente se da la salida de los corredores en Vichy. Se espera una fracción muy rápida y aquí le llevaremos todos los detalles.

Todo listo para la etapa de este miércoles

Luego de que no fuera un día positivo para Isaac del Toro, la general tendrá ciertas reservas para una etapa de embaladores. Habrá un total de 161 kilómetros, que tendrá un sprint intermedio en el inicio de carrera, así como dos picos de cuarta categoría. Fracción con mucho vértigo y altas velocidades.

Perfil de la etapa 11 | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

El mexicano perdió posiciones importantes, así como la camiseta blanca que le distinguía a lo largo del Tour. Bajó a la séptima posición a 5:08 de su compañero Pogacar, mientras que Egan Bernal salió del top 10. Así va el escalafón:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 36:15:02 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 3:36 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 4:06 4. Juan Ayuso Lidl-Trek 4:22 5. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 4:435 6. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 4:44 7. Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates – XRG 5:08 8. Mattias Skjelmose Lidl-Trek 5:45 9. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 6:34 10. Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 11:49

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

El Tour de Francia lo puede seguir a través de la señal de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la principal opción es por medio de Disney +. Por otra parte, solo para territorio colombiano, Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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