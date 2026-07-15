Inglaterra vs Argentina: historia, rivalidad y un duelo épico por la final del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentan en la semifinal del Mundial 2026 con historia, rivales letales y un lugar en la gran final en juego

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta, se perfila como uno de los encuentros más esperados del torneo, que definirá un lugar en la gran final y con una rivalidad histórica que trasciende el deporte. Argentina accedió a esta instancia tras superar a Suiza en tiempo extra (3‑1), mientras que Inglaterra venció a Noruega también en la prórroga (2‑1), con Jude Bellingham y Harry Kane como figuras destacadas en el camino. El ganador enfrentará a España en la final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey, donde la Roja ya espera tras eliminar a Francia.

La rivalidad y los precedentes mundialistas

Históricamente, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones en Copas del Mundo, con saldo favorable a Inglaterra con tres victorias frente a dos de Argentina, incluyendo un triunfo albiceleste en penales. Los enfrentamientos incluyen el recordado partido de México 1986, con los goles históricos de Diego Maradona —la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’—, y duelos clave.

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina | Primer ronda Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina | Cuartos de final México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra | Cuartos de final Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra, venció la albiceleste en penales 4-3 | Octavos de final Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra | Fase de grupos

Argentina con paso perfecto en semifinales

Inglaterra ha logrado acceder a la final de la Copa del Mundo únicamente como local, en 1966, mientras que en las ediciones de Italia 1990 y Rusia 2018 fueron eliminados en semifinales.

Inglaterra 1966 | Inglaterra 2-1 Portugal Italia 1990 | Inglaterra 1-1 Alemania Federal, cayó 4-3 en penales Rusia 2018 | Inglaterra 1-2 Croacia, en tiempo extra

Mientras que, Argentina, ha superado las cinco semifinales que ha disputado (1930, 1986, 1990, 2014 y 2022), manteniendo un 100% de efectividad en esta instancia. Además, los argentinos ganaron la liguilla de 1978 que daba acceso a la final, quedándose únicamente fuera en la liguilla de 1974.

Uruguay 1930 | Argentina 6-1 Estados Unidos México 1986 | Argentina 2-0 Bélgica Italia 1990 | Argentina 1-1 Italia, avanzó ganando 4-3 en penales Brasil 2014 | Argentina 0-0 Países Bajos, avanzó ganando 4-2 en penales Qatar 2022 | Argentina 3-0 Croacia

Argentina, la experiencia y la resistencia física

Inglaterra llega con dos atacantes letales en el torneo, Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis goles, la primera vez en la historia de los mundiales que un equipo cuenta con dos jugadores con esa cifra en una misma edición. Además, la amenaza inglesa se intensifica por la velocidad de sus extremos, Anthony Gordon por la izquierda y Bukayo Saka por la derecha, quienes son los máximos asistentes del equipo con tres pases de gol cada uno.

Saka ha superado lesiones recientes y Tuchel ha alternado su participación con Noni Madueke, pero sigue siendo el jugador con mejor promedio de asistencias por 90 minutos del equipo, mientras que Gordon se consolidó desde los cuartos de final ante Noruega con cifras destacadas de regates completados. La intensidad y la capacidad de ambos extremos será clave para desequilibrar a la defensa argentina.

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la selección de Argentina ha mostrado un rendimiento colectivo sobresaliente, liderando el torneo en goles marcados, pases totales y precisión en las entregas. Lionel Messi se destacó como máximo goleador con ocho tantos y como líder en asistencias (2), pases clave, centros precisos y grandes ocasiones creadas. Le siguen en anotaciones Lautaro Martínez con dos goles, y Alexis Mac Allister y Julián Álvarez con uno cada uno. En asistencias, Mac Allister y Enzo Fernández sumaron un pase decisivo cada uno.

La albiceleste ha disputado 600 minutos oficiales en el Mundial 2026, más que cualquier otro semifinalista, luego de tener que definir su pase en tiempo extra ante Cabo Verde y Suiza en 16vos y cuartos de final, respectivamente.

En caso de que la semifinal se tuviera que decidir desde el manchón de los once pasos, Argentina mantiene una efectividad sobresaliente en tandas de penales históricas: seis de siete ganadas en Copas del Mundo, incluyendo la victoria en la final de 2022 ante Francia.

Con el silbatazo inicial, Argentina e Inglaterra escribirán un nuevo capítulo en su histórica rivalidad, donde estrategia, habilidad individual y experiencia colectiva definirán quién enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

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