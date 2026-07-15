De Tepito al Estadio Azteca: la historia de la camiseta de la Mano de Dios en el Argentina vs Inglaterra

Argentina adquirió de emergencia en la Ciudad de México la playera azul que Maradona utilizó para marcar ante Inglaterra la Mano de Dios y el Gol del Siglo

La camiseta con la que Diego Armando Maradona anotó la Mano de Dios y el Gol del Siglo ante Inglaterra no llegó a México como parte del uniforme preparado por la selección de Argentina. La prenda fue conseguida de emergencia en la Ciudad de México, pocos días antes del partido de cuartos de final del Mundial de 1986.

La versión relatada por integrantes del plantel argentino señala que las playeras fueron localizadas en Tepito, tras una búsqueda organizada por los responsables de la delegación. Las prendas tuvieron que ser modificadas dentro de la concentración de la Albiceleste antes de ser utilizadas el 22 de junio en el Estadio Azteca.

¿Por qué Argentina compró camisetas en Tepito para México 1986?

Argentina había utilizado su uniforme alternativo azul en los octavos de final contra Uruguay, partido disputado en Puebla. Al concluir el encuentro, varios jugadores intercambiaron sus camisetas, por lo que el equipo quedó con pocas piezas disponibles para la siguiente ronda.

El sorteo de indumentaria determinó que la selección dirigida por Carlos Bilardo debía volver a jugar de azul frente a Inglaterra. El problema no era únicamente la cantidad de uniformes, sino también el material de las prendas oficiales, que era más grueso que el de la camiseta titular celeste y blanca.

Los jugadores habían terminado inconformes con el peso de la equipación usada ante Uruguay. La lluvia, el sudor y las condiciones climáticas provocaron que la tela absorbiera humedad, por lo que Bilardo solicitó una alternativa más ligera para el encuentro programado al mediodía en la Ciudad de México.

La camiseta que usó Maradona en México 1986 | Foto por ADRIAN DENNIS / AFP

La marca Le Coq Sportif no tenía tiempo suficiente para fabricar y enviar un nuevo lote desde Europa. Ante esa situación, el portero Héctor Miguel Zelada, quien jugaba para el América y conocía la capital mexicana, recomendó buscar camisetas en comercios locales. En exclusiva con Peloteando de Claro Sports, Zelada platicó que su padre y dos de sus amigos acompañaron a Rubén Moschella y a un utilero al llamado ‘Barrio Bravo’.

El primer modelo localizado fue descartado porque estaba confeccionado con un material que no facilitaba la transpiración, por lo que fue necesario realizar una segunda búsqueda: “Consiguieron una camiseta, se la trajeron a Bilardo y dijo ‘esto no sirve, es una porquería, va para atrás’. Faltaban dos días para el partido. Nosotros jugamos contra Uruguay y ahí jugamos con la alternativa, varios de mis compañeros cambiaron camiseta y no teníamos”.

Los representantes argentinos regresaron con dos modelos de color azul y tela más ligera. Diego Maradona observó una de las opciones, aprobó el diseño y Bilardo autorizó la compra de alrededor de 40 camisetas para completar dos juegos destinados a los futbolistas.

“Inmediatamente se va de regreso a Tepito, trae otra y tampoco le gustó mucho a Bilardo. Pero ahí sí participó Diego y le dijo ‘Carlos, ya, déjese de joder, vamos con esta’. Imagínate el final y lo que logró esa camiseta”.

El gol que marcó la historia | SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Así se armó la camiseta de Maradona contra Inglaterra

Las camisetas comerciales no estaban listas para utilizarse en una Copa del Mundo. No tenían los escudos de la Asociación del Fútbol Argentino ni los números correspondientes a cada jugador, por lo que la delegación tuvo que personalizarlas dentro de las instalaciones del América en Coapa.

Trabajadoras mexicanas que colaboraban en la concentración ayudaron a coser los escudos y colocar los dorsales. Algunas versiones señalan que los parches fueron retirados de otras camisetas disponibles y que no incluían todos los elementos del emblema oficial utilizado por Argentina durante el torneo.

Los números grises y brillantes tampoco correspondían a los uniformes habituales de fútbol. Fueron conseguidos entre material diseñado para camisetas de fútbol americano y colocados mediante planchas domésticas durante las horas previas al partido.

La camiseta presentaba dos tonalidades de azul y un escudo diferente al utilizado en la equipación oficial. Pese a esas variaciones, Argentina recibió la autorización correspondiente y saltó al campo del Estadio Azteca con el uniforme preparado contrarreloj.

Maradona utilizó una camiseta durante el primer tiempo y cambió de prenda para la segunda mitad. Con el segundo ejemplar marcó los dos goles de Argentina en la victoria 2-1 sobre Inglaterra: primero, la acción conocida como la Mano de Dios y, cuatro minutos después, el Gol del Siglo.

La mano de Dios es una de las grandes polémicas | AFP

Al finalizar el encuentro, el futbolista inglés Steve Hodge solicitó intercambiar camisetas con el capitán argentino. Maradona aceptó y la prenda quedó en poder del mediocampista, quien años después la cedió temporalmente al Museo Nacional del Fútbol de Mánchester.

¿Cuánto vale la camiseta de la Mano de Dios?

La camiseta permaneció durante décadas en posesión de Hodge hasta que fue presentada en una subasta realizada en mayo de 2022. La prenda fue vendida por 7 millones 142 mil 500 libras esterlinas, cifra equivalente a aproximadamente 9.3 millones de dólares en aquel momento.

La venta estableció un récord para una camiseta utilizada durante un partido de fútbol. La identidad del comprador no fue revelada, mientras que la pieza quedó asociada a dos de las anotaciones más reconocidas en la historia de los Mundiales.

Representantes de Le Coq Sportif en México señalaron que las camisetas adquiridas por Argentina no eran falsificaciones. Las prendas fueron producidas bajo licencia en el país, con materiales y etiquetas elaborados en diferentes zonas de la Ciudad de México.

La etiqueta de la camiseta subastada incluye la leyenda “Hecho en México”. De esta manera, una prenda conseguida de emergencia y modificada por trabajadores mexicanos terminó formando parte del partido que llevó a Argentina a las semifinales y, posteriormente, al título del Mundial de 1986.

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