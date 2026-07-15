Resultados de las loterías de Cundinamarca, Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 14 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances, en los sorteos de este martes 14 de julio.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Este martes se efectuaron varios sorteos de las principales loterías, como Cruz Roja, Huila y Cundinamarca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3162
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 3464
  • Serie: 177
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja el 14 de julio

Lotería del Huila

  • Sorteo: 4764
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 5872
  • Serie: 113
Lotería del Huila el 14 de julio
Lotería del Huila el 14 de julio

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4811
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 1980
  • Serie: 006
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca el 14 de julio

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 2165 – 6
  • Dorado Tarde: 0465 – 8
  • Culona Día: 5640
  • Culona Noche: 5462
  • Astro Sol: 1450 – Escorpión.
  • Astro Luna: 5099 – Acuario.
  • Pijao de Oro: 4616 – 7
  • Paisita Día: 8956 – 2
  • Paisita Noche: 2974 – Caballo.
  • Chontico Día: 4905 – 9
  • Chontico Noche: 2205 – 8
  • Cafeterito Tarde: 7272 – 2
  • Cafeterito Noche: 8984 – 8
  • Sinuano Día: 8298 – 7
  • Sinuano Noche: 1910 – 5
  • Cash Three Día: 046
  • Cash Three Noche: 992
  • Play Four Día: 3855
  • Play Four Noche: 4792
  • Samán: 3992
  • Caribeña Día: 3817 – 2
  • Caribeña Noche: 1684 – 9
  • Motilón Tarde: 9724 – 1
  • Motilón Noche: 3223 – 4
  • Fantástica Día: 9600 – 4
  • Fantástica Noche: 0233 – 4
  • Antioqueñita Día: 4108 – 8
  • Antioqueñita Tarde: 0600 – 4

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