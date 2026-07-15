Resultados de las loterías de Cundinamarca, Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 14 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances, en los sorteos de este martes 14 de julio.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Este martes se efectuaron varios sorteos de las principales loterías, como Cruz Roja, Huila y Cundinamarca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3162

3162 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 3464

3464 Serie: 177

177 Despachado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 14 de julio

Lotería del Huila

Sorteo: 4764

4764 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 5872

5872 Serie: 113

Lotería del Huila el 14 de julio

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4811

4811 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 1980

1980 Serie: 006

006 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Cundinamarca el 14 de julio

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 2165 – 6

2165 – 6 Dorado Tarde: 0465 – 8

0465 – 8 Culona Día: 5640

5640 Culona Noche: 5462

5462 Astro Sol: 1450 – Escorpión.

1450 – Escorpión. Astro Luna: 5099 – Acuario.

5099 – Acuario. Pijao de Oro: 4616 – 7

4616 – 7 Paisita Día: 8956 – 2

8956 – 2 Paisita Noche: 2974 – Caballo.

2974 – Caballo. Chontico Día: 4905 – 9

4905 – 9 Chontico Noche: 2205 – 8

2205 – 8 Cafeterito Tarde: 7272 – 2

7272 – 2 Cafeterito Noche: 8984 – 8

8984 – 8 Sinuano Día: 8298 – 7

8298 – 7 Sinuano Noche: 1910 – 5

1910 – 5 Cash Three Día: 046

046 Cash Three Noche: 992

992 Play Four Día: 3855

3855 Play Four Noche: 4792

4792 Samán: 3992

3992 Caribeña Día: 3817 – 2

3817 – 2 Caribeña Noche: 1684 – 9

1684 – 9 Motilón Tarde: 9724 – 1

9724 – 1 Motilón Noche: 3223 – 4

3223 – 4 Fantástica Día: 9600 – 4

9600 – 4 Fantástica Noche: 0233 – 4

0233 – 4 Antioqueñita Día: 4108 – 8

4108 – 8 Antioqueñita Tarde: 0600 – 4

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