Resultados de las loterías de Cundinamarca, Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 14 de julio de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances, en los sorteos de este martes 14 de julio.
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La actividad del azar no se detiene. Este martes se efectuaron varios sorteos de las principales loterías, como Cruz Roja, Huila y Cundinamarca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3162
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 3464
- Serie: 177
- Despachado a: Bogotá.
Lotería del Huila
- Sorteo: 4764
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 5872
- Serie: 113
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4811
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 1980
- Serie: 006
- Despachado a: Bogotá.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 2165 – 6
- Dorado Tarde: 0465 – 8
- Culona Día: 5640
- Culona Noche: 5462
- Astro Sol: 1450 – Escorpión.
- Astro Luna: 5099 – Acuario.
- Pijao de Oro: 4616 – 7
- Paisita Día: 8956 – 2
- Paisita Noche: 2974 – Caballo.
- Chontico Día: 4905 – 9
- Chontico Noche: 2205 – 8
- Cafeterito Tarde: 7272 – 2
- Cafeterito Noche: 8984 – 8
- Sinuano Día: 8298 – 7
- Sinuano Noche: 1910 – 5
- Cash Three Día: 046
- Cash Three Noche: 992
- Play Four Día: 3855
- Play Four Noche: 4792
- Samán: 3992
- Caribeña Día: 3817 – 2
- Caribeña Noche: 1684 – 9
- Motilón Tarde: 9724 – 1
- Motilón Noche: 3223 – 4
- Fantástica Día: 9600 – 4
- Fantástica Noche: 0233 – 4
- Antioqueñita Día: 4108 – 8
- Antioqueñita Tarde: 0600 – 4