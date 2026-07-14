La confesión de Pogacar tras ser abucheado en el Tour de Francia: “Pienso en Djokovic”

El esloveno habló sobre los silbidos que recibió en el Tour de Francia, comparó su situación con la de Novak Djokovic y defendió a la afición del ciclismo.

Tadej Pogacar y Novak Djokovic | Reuters.

Tadej Pogacar continúa escribiendo páginas doradas en la historia del Tour de Francia 2026. El ciclista esloveno alcanzó las 60 jornadas vestido con el maillot amarillo, una cifra que lo iguala con el legendario Miguel Indurain y lo acerca cada vez más a los registros de Bernard Hinault y Eddy Merckx. El líder del UAE Team Emirates celebró un nuevo triunfo en la ronda francesa, consolidando una ventaja superior a los tres minutos sobre Jonas Vingegaard y de más de cuatro respecto al resto de aspirantes al título.

Pogacar recordó que su primera vez como líder del Tour fue hace seis años en La Planche des Belles Filles y reconoció que apenas conoce las hazañas de Indurain por videos y por un breve encuentro que tuvo con el pentacampeón. Con apenas 27 años, el esloveno ya comparte un lugar privilegiado entre las máximas leyendas de la prueba.

Pogacar respondió a los abucheos recibidos durante la etapa

Más allá de la histórica marca, el vigente campeón también habló de los silbidos que recibió durante la jornada, disputada precisamente en el Día Nacional de Francia, donde consiguió su tercera victoria, un registro sin precedentes para un extranjero. Lejos de mostrarse afectado, aseguró que entiende que el éxito siempre genera detractores, aunque considera que el ciclismo sigue siendo uno de los deportes con la afición más respetuosa.

El líder del Tour comparó la situación con la vivida durante años por Novak Djokovic en el tenis. Según explicó, admira la fortaleza mental del serbio y confesó que suele pensar en él cuando escucha abucheos desde la carretera. Además, destacó que la inmensa mayoría de los aficionados lo anima y que las muestras de rechazo terminan motivando aún más a todo su equipo.

El esloveno no se confía pese a la amplia diferencia

Aunque su dominio parece absoluto, Pogacar evitó dar el Tour por sentenciado. El esloveno recordó que todavía restan las grandes etapas de montaña, con ascensos emblemáticos como Alpe d’Huez y Le Markstein, donde considera que cualquier líder puede sufrir pérdidas importantes de tiempo. Por ello, insistió en que mantiene la concentración y espera conservar el excelente estado de forma que ha mostrado hasta ahora.

Mientras tanto, la lucha por el resto del podio continúa muy abierta. El español Juan Ayuso fue otra de las figuras de la jornada al recuperar el maillot blanco como mejor joven y ascender a la cuarta posición de la clasificación general. Tras la etapa, el corredor reconoció que Pogacar está compitiendo “en una carrera diferente”, reflejando la enorme superioridad que ha exhibido el líder cuando el Tour de Francia 2026 aún no alcanza su ecuador.

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