Resultado MiLoto hoy, 14 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 14 de julio.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Se reinicia el acumulado después de que el premio mayor de MiLoto cayera en Bogotá y Puerto Salgar. Al menos 16 personas estuvieron muy cerca de dar en el clavo, pero que igual se llevan una importante suma de dinero. A través de Claro Sports, consulte los resultados del sorteo °517 del popular juego de azar.

Resultado de MiLoto de este martes, 14 de julio de 2026

Números ganadores: 08 – 13 – 22 – 23 – 31

08 – 13 – 22 – 23 – 31 Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

Este juego de azar se caracteriza por su dinámica. De hecho es el principal factor para que el premio se entregue regularmente. Usted debe seleccionar cinco números entre 1 y 39, dependiendo del número de aciertos. El dinero se reparte conforme a lo que atine. El que adivine todo en su boleto ganará el premio acumulado, el cual se incrementa a medida de que no exista un ganador.

¿Cómo reclamar un premio del MiLoto?

El principal paso es mantener el boleto en perfecto estado. Su reglamento puede ser consultado fácilmente en el sitio web, donde se estipula el monto máximo en efectivo a ser cobrado en cualquier punto de venta. Si el premio supera esa cantidad, tendrá que acudir a una oficina principal o centro especializado para garantizar la seguridad y transparencia.

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