Resultados de las loterías de Risaralda, Santander y Medellín: números que cayeron y ganadores | 17 de julio de 2026
Consulte todos los números ganadores de los más recientes sorteos del 17 de julio a lo largo del territorio nacional.
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Llega un nuevo fin de semana con festivo incluido para los colombianos y muchos de ellos aprovechan para recargar energías, mientras que otros se dispersan con juegos de azar como las loterías y los chances. Es por eso que en Claro Sports le informamos de los distintos resultados del 17 de julio, para que revise si fue uno de los ganadores de algún sorteo.
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2959
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 2990
- Serie: 210
Lotería de Santander
- Sorteo: 5078
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 7045
- Serie: 218
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4844
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 9864
- Serie: 393
Resultados de los chances, hoy 17 de julio del 2026
- Dorado Mañana: 5466 – 5
- Dorado Tarde: 4725 – 4
- Culona Día: 6153
- Culona Noche: 7023
- Astro Sol: 8208 – Géminis
- Astro Luna: 24509 – Escorpión
- Pijao de Oro: 8130 – 6
- Paisita Día: 5200 – 7
- Paisita Noche: 6554
- Chontico Día: 9719 – 1
- Chontico Noche: 5269 – 5
- Cafeterito Tarde: 6934 – 9
- Cafeterito Noche: 1853 – 5
- Sinuano Día: 8361 – 3
- Sinuano Noche: 4111 – 3
- Cash Three Día: 080
- Cash Three Noche: 444
- Play Four Día: 4388
- Play Four Noche: 6590
- Samán Día: 9934
- Caribeña Día: 1399 – 4
- Caribeña Noche: 5549 – 7
- Motilón Tarde: 0695 – 4
- Motilón Noche: 5142 – 6
- Fantástica Día: 1700
- Fantástica Noche: 2291
- Antioqueñita Día: 5619 – 2
- Antioqueñita Tarde: 6653 – 3