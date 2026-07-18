Resultados de las loterías de Risaralda, Santander y Medellín: números que cayeron y ganadores | 17 de julio de 2026

Consulte todos los números ganadores de los más recientes sorteos del 17 de julio a lo largo del territorio nacional.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

Llega un nuevo fin de semana con festivo incluido para los colombianos y muchos de ellos aprovechan para recargar energías, mientras que otros se dispersan con juegos de azar como las loterías y los chances. Es por eso que en Claro Sports le informamos de los distintos resultados del 17 de julio, para que revise si fue uno de los ganadores de algún sorteo.

Lotería de Risaralda

Sorteo: 2959

2959 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 2990

2990 Serie: 210

Resultados lotería de Risaralda 17 de julio 2026

Lotería de Santander

Sorteo: 5078

5078 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 7045

7045 Serie: 218

Resultados lotería de Santander 17 de julio 2026

Lotería de Medellín

Sorteo: 4844

4844 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 9864

9864 Serie: 393

Resultados lotería de Medellín 17 de julio 2026

Resultados de los chances, hoy 17 de julio del 2026

Dorado Mañana: 5466 – 5

5466 – 5 Dorado Tarde: 4725 – 4

4725 – 4 Culona Día: 6153

6153 Culona Noche: 7023

7023 Astro Sol: 8208 – Géminis

8208 – Géminis Astro Luna: 24509 – Escorpión

24509 – Escorpión Pijao de Oro: 8130 – 6

8130 – 6 Paisita Día: 5200 – 7

5200 – 7 Paisita Noche: 6554

6554 Chontico Día: 9719 – 1

9719 – 1 Chontico Noche: 5269 – 5

5269 – 5 Cafeterito Tarde: 6934 – 9

6934 – 9 Cafeterito Noche: 1853 – 5

1853 – 5 Sinuano Día: 8361 – 3

8361 – 3 Sinuano Noche: 4111 – 3

4111 – 3 Cash Three Día: 080

080 Cash Three Noche: 444

444 Play Four Día: 4388

4388 Play Four Noche: 6590

6590 Samán Día: 9934

9934 Caribeña Día: 1399 – 4

1399 – 4 Caribeña Noche: 5549 – 7

5549 – 7 Motilón Tarde: 0695 – 4

0695 – 4 Motilón Noche: 5142 – 6

5142 – 6 Fantástica Día: 1700

1700 Fantástica Noche: 2291

2291 Antioqueñita Día: 5619 – 2

5619 – 2 Antioqueñita Tarde: 6653 – 3

Le puede interesar