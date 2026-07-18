Partidos Mundial 2026 hoy 18 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Francia e Inglaterra buscan el triunfo en el partido por la honra, mismo a disputarse en el Miami Stadium. Puede ser el último encuentro de Didier Deschamps o de Thomas Tuchel al mando

Se disputa el penúltimo juego de la Copa del Mundo

Francia e Inglaterra se preparan para disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, programado para este sábado 18 de julio en Miami. Ambas selecciones buscan cerrar su participación en el torneo asegurando la ‘medalla de bronce’ y quedando entre los tres primeros lugares de la competencia. Este encuentro se convierte en la última oportunidad para que los equipos europeos muestren su nivel y concluyan su participación de manera positiva.

El conjunto francés llega tras perder 2-0 frente a España en la semifinal, terminando su intento de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva. Francia avanzó invicta hasta esa ronda, liderando el Grupo I y superando a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase de eliminación directa. Por su parte, Inglaterra quedó eliminada tras caer 2-1 ante Argentina, después de abrir el marcador con un gol de Anthony Gordon, pero concediendo posteriormente los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El partido también sirve como escaparate para jugadores como Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham y Michael Olise. Francia contará con un día adicional de recuperación, aunque Didier Deschamps podría realizar ajustes en su alineación debido al desgaste de los jugadores y la cercanía de las semifinales. Inglaterra también podría modificar su formación para dar descanso a jugadores como Reece James, quien terminó la semifinal con molestias musculares.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 18 de julio

El partido a celebrarse en el Hard Rock Stadium comenzará en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Entre los posibles cambios, Francia podría mantener a Mbappé como referencia del ataque junto a Cherki, Olise y Doué, mientras Didier Deschamps considera reservar a jugadores con mayor carga de minutos. Inglaterra, bajo la dirección de Thomas Tuchel, podría recuperar a Spence en el lateral derecho y usar a O’Reilly por la izquierda, con Harry Kane en punta y Bellingham como mediocampista ofensivo, acompañado por Gordon y Rogers en las bandas.

Francia vs Inglaterra | Partido por el tercer lugar

México (CDMX) y Centroamérica: 15:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Estados Unidos (ET): 17:00 horas

Estados Unidos (PT): 14:00 horas

Argentina: 18:00 horas

¿Dónde ver en vivo las semifinales del Mundial 2026? Canales de TV y online

El partido entre las selecciones de Francia e Inglaterra lo podrás ver exclusivamente por la señal de Vix Premium. Además, podrás seguir todas las acciones del encuentro solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO. Aquí te dejamos dónde podrás seguir el encuentro en otras regiones.

Francia vs Inglaterra | Partido por el tercer lugar

Centroamérica: Tigo Sports

Colombia: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN

Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV, Peacock Premium

Argentina: DSports, DSports 2, DSports+ y Paramount+

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