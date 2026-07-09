Guillermo Almada y la presión de dirigir al América: “Hay que salir campeón, no hay otra”

El técnico uruguayo deja en claro que las Águilas no tienen margen para objetivos menores y la meta inmediata será pelear por el título

Guillermo Almada quiere refuerzos para el América. | Imago 7

Guillermo Almada asumió el banquillo del América con un mensaje directo sobre la exigencia que representa dirigir al club de Coapa. El técnico uruguayo dejó claro que su llegada no admite objetivos intermedios y resumió el reto con una frase: “Hay que salir campeón, no hay otra”.

El entrenador llega a las Águilas para iniciar una nueva etapa después del ciclo de André Jardine, quien dejó una vara alta tras conquistar tres títulos de Liga MX con los azulcremas. Almada, con experiencia previa en Santos Laguna y Pachuca, conoce el peso competitivo del fútbol mexicano y la presión que rodea al equipo.

“Hay que salir campeón, no hay otra. Nosotros lo teníamos muy claro, y también nos pidieron lo mismo en Pachuca, en Santos, pero sabemos la magnitud que tiene América, que repercute todo muchísimo, es una caja de resonancia muy grande en lo que significa América”, señaló Almada, en entrevista con ESPN.

El estratega sólo piensa en que las cosas salgan bien con las Águilas desde el arranque del Apertura 2026, por lo que se encuentran trabajando muy fuerte en la pretemporada.

“Hemos tratado de acelerar procesos desde que asumimos con muchísimo trabajo, doble jornada, triple jornada en alguna situación, con una buena pretemporada. Quizás nos falten algunos seleccionados y algunas incorporaciones, pero vamos a ir sumando trabajo con ellos también cuando se incorporen. Ahora les dimos un pequeño período de vacaciones, que bien merecidas las tienen, y sumar a todo el grupo para tratar de seguir sumando. Es importante, como le digo a los futbolistas, empezar ganando para tratar de sumar confianza desde el primer partido”, agregó.

Almada explicó que tuvo algunas opciones para continuar en Europa, Sudamérica y hasta de la propia MLS, tras dirigir al Real Oviedo, pero la llamada del América cambió sus planes.

“Un desafío muy importante para nosotros, ya lo he dicho, barajamos distintas ofertas de Europa, algunas de Sudamérica, de la MLS, pero cuando apareció América, no lo dudamos, porque cuando llega un club como América te llega una vez en la vida, y si dejas pasar el tren, seguramente no va a pasar de vuelta. Así que es un desafío muy importante para nosotros que tomamos con mucha ilusión, muchas ganas, trabajando mucho”.

Guillermo Almada está pensando en refuerzos para el equipo. Si bien se ha caracterizado por desarrollar jóvenes, en este momento tiene la mente puesta en agregar algunos elementos que hagan más fuerte a las Águilas, sin que esto signifique que no habrá oportunidad para los juveniles.

“La idea es fortalecernos como equipo y seguramente van a venir algunos refuerzos. Seguro que si vemos algún chico con condiciones le vamos a abrir la puerta, pero la idea que tenemos es la conformación del plantel. En la medida que lo fortalezcamos brindaremos oportunidades para que ellos vayan creciendo”, finalizó Almada.

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