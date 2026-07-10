Lucas González y Edwin Cardona: ¿Cuál será el rol del 10 en Atlético Nacional?

En uno de sus primeros entrenamientos en Atlético Nacional, Lucas González elogió a Edwin Cardona y su juego colectivo.

Lucas González en Atlético Nacional | @nacionaloficial

La era de Lucas González en Atlético Nacional ya ha comenzado. El ex entrenador del Deportes Tolima fue presentado oficialmente ante los medio de comunicación como el nuevo director técnico del conjunto ‘verdolaga’. Tras un gran paso por el equipo de Ibagué, los paisas fueron a buscarlo aún teniendo contrato vigente con el club tolimense.

Atlético Nacional tuvo que pagar una cláusula de rescisión para hacerse con los servicios del estratega bogotano. A sus 45 años asume su reto deportivo más importante hasta el momento. El equipo de Antioquia esta urgido de resultados después de que el ciclo de Diego Arias no terminará de convencer y tan solo le otorgará una Copa BetPlay a los hinchas del verde paisa.

En una presentación bastante particular, Lucas González dejo en claro cual será la idea que intentará plasmar en el equipo más ganador del Fútbol Profesional Colombiano. La posesión con sentido ofensivo, variantes para la desorganización del rival y mecanismos defensivos para contrarrestar los ataques rivales, fueron varios de los temas en los que enfatizó el nuevo DT de Nacional.

¿Cómo utilizará Lucas González a Edwin Cardona en Atlético Nacional?

Mediante sus redes sociales, Atlético Nacional ha mostrado algunas de las acciones que se vienen trabajando al interior del equipo. Una nueva idea ha llegado para los futbolistas y poco a poco la han ido interiorizando. Lucas González es un hombre que transmite desde la pedagogía y su equipo lo ha sorprendido. “La rapidez con la que han entendido lo que queremos y lo han plasmado en el juego es increíble. Yo les digo que eso no se debe a que nosotros lo transmitamos bien, es porque ellos son muy buenos”.

Ahora bien, mucho se habló de la continuidad de Edwin Cardona. El número 10 tuvo opciones para salir de Atlético Nacional, pero ya se ha confirmado su renovación para la siguiente temporada. De hecho, en una de las sesiones se escucha como Lucas González le grita a Cardona: “Si te acostumbras a hacer lo que acabas de hacer vuelves a hacer el mejor de Colombia en la mitad, no tengo ninguna duda”.

🗣️🧠🟢Lucas González a Edwin Cardona.



"Si te acostumbras a hacer, lo que acabas de hacer, vuelves a hacer el mejor de Colombia en la mitad, no tengo ninguna duda". pic.twitter.com/4Ko0BoZ12Y — Alexander Cortes (@Alexander10per) July 9, 2026

En cuestión de jugadores, Atlético Nacional aún no confirma ninguna contratación más allá del retorno de Yeicar Perlaza de su préstamo en Independiente Santa Fe. No obstante, el nuevo DT también se refirió a eso. “Tenemos un equipazo, aquí hay jugadores mundialistas. No me puedo quejar”.

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