¿Hugo Broos deja de ser técnico de Sudáfrica? La SAFA aclara la situación del belga

Luego de los rumores que circularon este viernes 10 de julio sobre la salida del estratega, los Bafana Bafana tuvieron compartir un comunicado donde comparten la verdad

Hugo Broos regresa a Sudáfrica en los próximos días | Reuters

La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) negó que Hugo Broos haya dejado su cargo como entrenador de la selección de Sudáfrica, luego de que circularan versiones sobre el futuro del técnico tras la participación del equipo en el Mundial 2026.

A través de un comunicado publicado este viernes 10 de julio, el organismo señaló que Broos continúa como seleccionador de Bafana Bafana y calificó como falsas las publicaciones que aseguraban que había terminado su etapa al frente del combinado nacional.

La información sobre una posible salida comenzó a difundirse después de que Sudáfrica concluyera su participación en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la federación aclaró que no existe una decisión relacionada con la renuncia o destitución del entrenador.

La SAFA recordó que no es la primera ocasión en la que Broos es relacionado con otro cargo después de un torneo internacional. En marzo de 2024, el técnico fue vinculado con la selección de Túnez después de que Sudáfrica consiguiera el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones disputada en Costa de Marfil.

El entrenador se encuentra actualmente en Bélgica, país al que viajó después de regresar con el plantel sudafricano tras su eliminación mundialista. De acuerdo con la federación, Broos tiene previsto volver a Sudáfrica durante la última parte de julio para retomar sus actividades con el equipo nacional.

El estratega belga asumió la dirección de Bafana Bafana en 2021 y se convirtió en el técnico con mayor tiempo continuo al frente de la selección sudafricana. Durante su etapa consiguió el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones y la clasificación al Mundial 2026, por lo que la SAFA mantiene sin cambios la estructura del cuerpo técnico.

¿Cómo le fue a Sudáfrica en el Mundial 2026?

Sudáfrica comenzó su participación con una derrota de 2-0 ante México en el Estadio Azteca. Posteriormente empató 1-1 frente a República Checa y cerró la fase de grupos con una victoria de 1-0 contra Corea del Sur en Monterrey. Este resultado le permitió avanzar a la ronda de 32 por primera vez en su historia mundialista.

El recorrido terminó el 28 de junio en Los Ángeles, donde los Bafana Bafana perdieron 1-0 ante Canadá. Stephen Eustáquio marcó el único gol del encuentro al minuto 90+2, resultado que eliminó al conjunto dirigido por Broos después de cuatro partidos, una victoria, un empate y dos derrotas.

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