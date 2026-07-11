PSG pone la mira en Ferran Torres; Barcelona no descarta su salida

Luego de su participación en el Mundial 2026, el atacante español podría continuar su carrera en la capital francesa

Ferran Torres podría dejar al Barcelona. | Imago7.

El futuro de Ferran Torres en el Barcelona podría cambiar durante el mercado de fichajes. El delantero español, que tenía como objetivo renovar su contrato con el conjunto azulgrana, apareció en el radar del Paris Saint-Germain, que busca reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

El interés del equipo francés estaría relacionado con la buena relación que mantiene Luis Enrique con Ferran Torres. El entrenador español ya contó con el atacante durante su etapa al frente de la selección española y ahora tendría la intención de volver a dirigirlo en el PSG.

De acuerdo con la información publicada en España a través del diario MARCA, el conjunto parisino ya habría tenido acercamientos con el futbolista, aunque todavía faltaría que ambos clubes lleguen a un acuerdo por el traspaso. Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas siempre que sean consideradas razonables, debido a que el contrato del jugador termina en 2027.

La directiva azulgrana analiza la posibilidad de una venta para evitar que Ferran pueda marcharse como agente libre al finalizar su vínculo. En caso de no concretarse una salida, el club buscaría avanzar en una renovación para asegurar la continuidad del atacante.

A pesar de haber tenido participación constante durante la última temporada, Ferran Torres no logró convertirse en un titular fijo en el Barcelona. La ofensiva estuvo encabezada principalmente por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, mientras que la llegada de nuevos atacantes podría reducir aún más sus oportunidades.

El Barcelona también contempla la necesidad de generar ingresos para equilibrar sus cuentas después de sus movimientos en el mercado. Por ello, una posible venta de Ferran Torres podría representar una alternativa económica, aunque el club también tendría otras opciones sobre la mesa para el futuro del delantero.

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