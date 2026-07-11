Oficial: Francisco Fydriszewski, anunciado como el primer refuerzo de Junior

El ‘Polaco’ llega a reforzar la ofensiva del cuadro rojiblanco, que sueña con el tricampeonato.

Francisco Fydriszewski, nuevo jugador del Junior | Vizzor

El Junior de Barranquilla oficialmente le da el puntapié al mercado de pases. Atrás quedó el logro del bicampeonato para Alfredo Arias, quien se metió en la historia grande de la institución por sus dos grandes cosechas. Un título inolvidable, el duodécimo liguero, que se obtuvo en el Atanasio Girardot ante Atlético Nacional.

El ‘Tiburón’, a pesar de la vuelta olímpica, no puede quedarse en celebración. A dos semanas del arranque liguero ya era hora de pensar en los refuerzos para el segundo semestre del año, donde se le apunta al inédito tricampeonato para el club. Será un semestre especial, con “últimos bailes” y el deseo de cerrar el 2026 como “amos y señores” del fútbol colombiano.

El ‘Polaco’ Fydriszewski firma con Junior

La ofensiva era una necesidad a reforzar. Es por esto que el Junior, después de varios días de negociaciones, concretó el traspaso de Francisco Fydriszewski con un nexo de largo aliento. El apodado ‘Polaco’, de 33 años, viene de ser el artillero en Independiente Medellín, que recién participó en Copa Libertadores junto al ‘Tiburón’.

Dos días después de que llegara a hacerse los chequeos médicos, todo fue aprobado para que el delantero argentino vistiera una nueva camiseta en el rentado local. Firmó un contrato de tres años después de que Junior le pagara al Medellín la cláusula de rescisión estipulada por su servicios. El ariete llega como pedido directo de Alfredo Arias.

¡BIENVENIDO AL BICAMPEÓN! 🦈🔥

Francisco Fydriszewski ya es Tiburón. pic.twitter.com/dBGCiLtnxM — Junior FC (@JuniorClubSA) July 11, 2026

Fydriszewski llega a Junior después de marcar seis goles y tres asistencias en 27 compromisos disputados por el ‘Poderoso’. En su palmarés se destaca un botín de oro en el 21/22 con el Barcelona de Ecuador en la Serie A de dicho país, así como una Primera B Nacional con Argentinos Juniors y una Liga en suelo ecuatoriano con el Aucas.

A pesar del interés de otros clubes como el Universitario de Perú, el ‘Polaco’ se decantó por el Junior como su nuevo cambio de aires. El balance final en Medellín fue de 26 goles y siete asistencias en 79 partidos con la escuadra paisa. Tuvo picos altos y bajos, pero no dejó de ser una amenaza en el frente de ataque.

El Junior hará su estreno como bicampeón, por Liga, frente al Deportes Tolima en Ibagué el próximo sábado 25 de julio a las 8:15 de la noche. Previamente, el miércoles 22, tendrá la ida ante Barranquilla por la fase 1B de la Copa BetPlay. Así será el inicio de un semestre que nuevamente promete emociones en el norte del país.

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