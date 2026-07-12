¡Puro talento colombiano! Leicy Santos y un golazo que sacude las redes sociales

La ex-Independiente Santa Fe viene de hacer historia con la Selección Colombia, al levantar la Liga de Naciones.

Leicy Santos, jugadora de Colombia/ Vizzor Image.

Se disputó una jornada más de la National Women’s Soccer League. North Carolina Courage recibió este sábado al Washington Spirit. El elenco de la capital estadounidense se quedó con la victoria 2-0, en un partido que se disputó en WakeMed Soccer Park en Carolina del Norte. El elenco visitante sumó 3 puntos valiosos para seguir en la lucha por el liderato.

El primer gol de la contienda llegó por cuenta de Leicy Santos, tras un gran pase de Kate Wiesner, la colombiana controló el balón con el muslo derecho y con la pierna izquierda, pudo definir para derrotar a la portera Kailen Sheridan. De manera inmediata en la transmisión oficial festejaron el golazo de la sudamericana, además en redes sociales se convirtió en tendencia con más de 22 mil vistas.

Leicy Santos with a BELTER for the @WashSpirit 🚀 pic.twitter.com/e3wP7DQQTv — National Women’s Soccer League (@NWSL) July 11, 2026

El 0-2 definitivo llegó por cuenta de Trinity Rain Moyer-Rodman, la estadounidense recibió un balón filtrado, la defensa del North Carolina Courage no pudo contener el poderío físico de la delantera estadounidense, quien quedó frente a frente con la guardameta Sheridan, le cruzó la esférica y de esta forma el Washington Spirit acariciaba el triunfo.

Finalmente a domicilio se quedó con los 3 puntos. El equipo de la futbolista de la Selección Colombia marcha segundo con 13 presentaciones y 27 puntos; el San Diego Wave, club de las ‘cafeteras’ Daniela Arias y Luisa Agudelo, marcha primero de la clasificación, no obstante tiene 2 partidos más que el Spirit y solamente los separa 1 punto del liderato.

El próximo miércoles 15 de julio, el Wahsington estará visitando al NJ/NY Gotham FC, mientras tanto el San Diego Wave hará lo mismo contra el Kansas City Current el viernes 17 del mes en curso. Esa primera casilla de la tabla está que arde y hay disputa de futbolistas colombianas.

Leicy Santos, Daniela Arias y Luisa Agudelo vienen de hacer historia con la Selección Colombia. Las 3 fueron parte de la nómina que obtuvo el título de la CONMEBOL Liga de Naciones, que ganó el equipo tras vencer a Paraguay 3-4 en el Estadio Defensores del Chaco, el cupo al Mundial de Brasil 2027 ya lo habían asegurado con anticipación.

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