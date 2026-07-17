Escorpiones vs Guadalupe en vivo: dónde mirar el repechaje por el ascenso en Costa Rica

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Escorpiones Guadalupe, repechaje Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La última plaza para la Primera División de Costa Rica se definirá este sábado 18 de julio, cuando Escorpiones y Guadalupe FC se enfrenten en un partido único por el repechaje de ascenso. El ganador ocupará el cupo vacante para la próxima temporada y acompañará al resto de los clubes que disputarán el campeonato nacional.

El encuentro se jugará a partir de las 7:00 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, escenario elegido para definir al equipo que reemplazará a Municipal Liberia, luego de que el club perdiera su licencia para competir en la máxima categoría. Esa decisión llevó a la Federación Costarricense de Fútbol a organizar este repechaje extraordinario.

Guadalupe buscará regresar de inmediato a la Primera División tras su descenso, mientras que Escorpiones intentará conseguir el ascenso más importante de su historia. Al tratarse de un duelo a partido único, cualquier empate al término de los 90 minutos se resolverá según lo establecido por el reglamento de competencia, en un compromiso donde no habrá margen para el error.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Escorpiones vs Guadalupe del repechaje Primera División de Costa Rica?

El encuentro entre Escorpiones y Guadalupe está programado para el sábado 18 de julio a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Antecedentes y últimos resultados del Escorpiones vs Guadalupe en Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Escorpiones y Guadalupe:

10 de marzo de 2025 | Guadalupe 3-2 Escorpiones | Torneo Clausura Liga de Ascenso 2025

| Torneo Clausura Liga de Ascenso 2025 25 de enero de 2025 | Escorpiones 4-0 Guadalupe | Torneo Clausura Liga de Ascenso 2025

| Torneo Clausura Liga de Ascenso 2025 21 de septiembre de 2024 | Escorpiones 1-2 Guadalupe | Torneo Apertura Liga de Ascenso 2025

| Torneo Apertura Liga de Ascenso 2025 12 de agosto de 2024 | Guadalupe 4-1 Escorpiones | Torneo Apertura Liga de Ascenso 2025

| Torneo Apertura Liga de Ascenso 2025 25 de febrero de 2024 | Guadalupe 1-3 Escorpiones | Torneo Clausura Liga de Ascenso 2024

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