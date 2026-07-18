Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 18 de julio

Isaac del Toro terminó segundo en la etapa 14, Pogacar amplió su liderato y el mexicano escaló en la general del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro subió al podio en la etapa 14 | Reuters

Isaac del Toro volvió a ser protagonista en el Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano firmó un destacado segundo lugar en la etapa 14, disputada entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, para completar el 1-2 del UAE Team Emirates XRG junto al vencedor Tadej Pogacar. El resultado le permitió ganar posiciones en la clasificación general y mantenerse entre los mejores jóvenes de la competencia.

La jornada de alta montaña también modificó varias de las clasificaciones del Tour. Pogacar consolidó su liderato y recuperó terreno en la pelea por la montaña, mientras que Paul Seixas se convirtió en el nuevo líder de los jóvenes. Consulta los resultados completos de la etapa 14, la clasificación general actualizada, la situación de Isaac del Toro y todo lo que debes saber sobre la etapa 15.

Etapa 14 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Mulhouse-Le Markstein Fellering?

La montaña volvió a marcar diferencias en el Tour de Francia 2026 y Tadej Pogacar confirmó su dominio al imponerse en la etapa 14, disputada sobre 155.3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein Fellering. El líder del UAE Team Emirates XRG aceleró en el ascenso definitivo al Col du Haag, dejó atrás a sus principales rivales y consiguió su victoria número 25 en la historia de la Grande Boucle, reforzando además su ventaja en la clasificación general.

La escuadra emiratí firmó un día perfecto con el segundo lugar de Isaac del Toro. El mexicano corrió con el grupo de favoritos y lanzó un ataque en el sprint final sobre Seixas y Vingegaard para completar el 1-2 del UAE. El francés terminó tercero, seguido por el danés. Remco Evenepoel, Juan Ayuso y Florian Lipowitz limitaron pérdidas en una jornada decisiva para los escaladores.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Tadej Pogacar UAE 4:00:07 2 Isaac del Toro (MEX) UAE +0:38 3 Paul Seixas DEC +0:42 4 Jonas Vingegaard VIS +0:44 5 Remco Evenepoel RBH +0:48 6 Juan Ayuso LDT +0:50 7 Florian Lipowitz RBH +0:50 8 Richard Carapaz EFE +1:18 9 Tobias Johannessen UXM +1:40 10 Mattias Skjelmose LDT +1:40

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 14

La victoria de Pogacar amplió su ventaja al frente de la clasificación general después de 14 etapas. Jonas Vingegaard continúa como su principal perseguidor, mientras que Remco Evenepoel conserva el tercer lugar. Isaac del Toro dio un salto importante gracias a su segundo puesto del día. El mexicano recuperó una posición y ya aparece séptimo de la clasificación absoluta.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Tadej Pogacar UAE 51:18:28 2 Jonas Vingegaard VIS +4:30 3 Remco Evenepoel RBH +5:04 4 Paul Seixas DEC +5:19 5 Juan Ayuso LDT +5:22 6 Florian Lipowitz RBH +5:44 7 Isaac del Toro (MEX) UAE +5:50 8 Mattias Skjelmose LDT +7:35 9 Tom Pidcock PIN +7:59 10 Lenny Martínez BAH +8:25

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 14?

La clasificación de los jóvenes también registró cambios importantes. Paul Seixas desbancó a Juan Ayuso y se convirtió en el nuevo portador del maillot blanco, mientras que Isaac del Toro se mantiene a 31 segundos en la tercera posición, gracias a su gran actuación en la etapa 14.

Pos. Ciclista Equipo Diferencia 1 Paul Seixas DEC Líder 2 Juan Ayuso LIDL-TREK +0:03 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG +0:31 4 Lenny Martínez Bahrain Victorious +3:06 5 Davide Piganzoli Visma | Lease a Bike +13:56 6 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +1:06:45 7 Quinn Simmons Lidl-Trek +1:15:49 8 Kévin Vauquelin Netcompany Ineos Cycling Team +1:20:06 9 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step +1:33:14 10 Raúl García Movistar Team +1:37:33

¿A qué hora inicia la próxima etapa 15 del Tour de Francia 2026?

La etapa 15 del Tour de Francia se disputará este domingo 19 de julio con transmisión desde las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México, y 6:00 de la mañana en Colombia. La jornada recorrerá 183.9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison, con un perfil completamente favorable para los escaladores.

El recorrido incluirá cuatro ascensos puntuables antes de un exigente final en alto de categoría especial en Plateau de Solaison, una subida de 11.3 kilómetros al 9 % de pendiente media. Se trata de un puerto inédito en el Tour, aunque Isaac del Toro ya sabe lo que es ganar allí, luego de imponerse en ese ascenso durante el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México, el Tour de Francia 2026 puede seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma de Disney+, mientras que en Colombia la cobertura estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN y ESPN, con la transmisión iniciando desde las 5:00 a.m. y 6:00 a.m., respectivamente.

Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de cada etapa de Isaac del Toro con actualizaciones en tiempo real, clasificación, incidencias y resultados. Al finalizar la jornada, a partir de las 13:30 horas, estarán disponibles los mejores momentos, resúmenes y highlights de la etapa en toda la multiplataforma de Claro Sports.

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