Chivas vs Toluca en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 1

El Guadalajara inicia el torneo recibiendo a los Diablos Rojos de Mohamed en el Estadio Akron. Así podrás seguir el partido este fin de semana

¿Cuándo juega Chivas vs Toluca? Horario y dónde mirar | Claro Sports

Todavía no termina la Copa del Mundo de la FIFA, pero el fútbol mexicano está de regreso y en Guadalajara se juega el partido de la jornada, cuando las Chivas reciban a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron este sábado 18 de julio.

Es apenas un partido de la jornada 1 del Apertura 2026, pero tenemos a dos equipos que fueron protagonistas del último torneo. Llegaron a la mitad del Clausura 2026 como los primeros dos de la tabla general, pero ninguno pudo acceder a la final, ya que jugaron la Liguilla sin sus seleccionados.

Comienza una nueva historia para ambos en el Apertura 2026 y será una prueba de altura para ambos, ya que están entre los favoritos para pelear por el título de la Liga MX este semestre, en el que el Toluca inicia con un calendario apretado: juega este sábado ante Chivas, a mitad de semana recibe a Pumas y el siguiente fin de semana disputan el Campeón de Campeones en Estados Unidos ante Cruz Azul.

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Toluca del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre el Guadalajara y el Toluca está programado para el sábado 18 de julio del 2026, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México. Como ha pasado los últimos torneos, los partidos de las Chivas no van por TV abierta en territorio mexicano, siendo transmitidos en exclusiva por Amazon Prime Video.

En Estados Unidos, el juego de las Chivas lo puedes seguir a través de Telemundo, Universo, Fubo y Peacock, comenzando en punto de las 21:07 horas tiempo del Este, 18:07 del Pacífico.

Alineaciones probables del Chivas vs Toluca para la jornada 1 de la Liga MX 2026

Para esta jornada inaugural del Apertura 2026 del fútbol mexicano, las Chivas llegan con tiempo reducido de pretemporada, ya que sus seleccionados terminaron su participación en el Mundial el 5 de julio, por lo que hay poco tiempo para adaptarse a sus nuevos compañeros, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

El Toluca, por su parte, enfrenta el torneo con la baja de Marcel Ruiz, quien fue operado de la rodilla tras concluir la Concachampions. Es también un compromiso especial para Erick Gutiérrez, quien llega a los mexiquenses tras su paso por las Chivas, donde casi no jugó en el último torneo.

CHIVAS : Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González, Kevin Castañeda, ‘Oso’ González, Omar Govea, Jordan Carrillo; Armando González.

: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González, Kevin Castañeda, ‘Oso’ González, Omar Govea, Jordan Carrillo; Armando González. TOLUCA: Luis García, Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Jesús Gallardo, Erick Gutiérrez, Franco Romero, Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Paulinho.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Toluca en la Liga MX

El partido de la jornada 1 del Apertura 2026 será el 81 entre el Guadalajara y el Toluca. El historial favorece a los mexiquenses, con 31 victorias, por 21 de las Chivas y 28 empates. Estos fueron los últimos cinco resultados, incluyendo el último, en la jornada 8 del Clausura 2026, cuando los escarlatas ganaron en el Nemesio Diez:

Jornada 8 Clausura 2026: Toluca 2-0 Chivas

2-0 Chivas Jornada 9 Apertura 2025: Chivas 0-3 Toluca

Jornada 7 Clausura 2025: Toluca 2-1 Chivas

2-1 Chivas Jornada 1 Apertura 2024: Chivas 0-0 Toluca

Cuartos vuelta Clausura 2024: Toluca 0-0 Chivas

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 1?

El partido en el Akron pinta a ser el más atractivo de la jornada 1 del fútbol mexicano. En los momios de Caliente.mx, hay puras cifras positivas. El Guadalajara es ligero favorito, ya que paga +120, por +255 al empate y +210 a que el Toluca consigue los tres puntos como visitante.

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