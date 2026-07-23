Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 23 de julio

Isaac del Toro terminó 17 en la etapa 18, conservó el tercer lugar general y sigue como líder juvenil del Tour de Francia 2026

Resultados Tour de Francia etapa 18 | Reuters

Isaac del Toro conservó el tercer lugar de la clasificación general y el liderato de los jóvenes después de completar la etapa 18 del Tour de Francia 2026. El mexicano terminó en la posición 17, a cuatro minutos y 35 segundos de Richard Carapaz, ganador del recorrido entre Voiron y Orcières-Merlette.

Carapaz se impuso con un tiempo oficial de cuatro horas, 26 minutos y 21 segundos, tras atacar durante el ascenso final. El ecuatoriano superó por 45 segundos al suizo Mauro Schmid y al estadounidense Matteo Jorgenson, quienes completaron el podio de la jornada.

La fuga consiguió una ventaja cercana a los ocho minutos y terminó por definir la etapa. Carapaz lanzó su movimiento a cuatro kilómetros de la meta, primero acompañado por Valentin Paret-Peintre y después en solitario, para conseguir la segunda victoria de etapa de su carrera en el Tour de Francia.

Los candidatos al título cruzaron juntos la meta, por lo que Tadej Pogacar permanece al frente de la general, Remco Evenepoel es segundo e Isaac del Toro ocupa el tercer puesto. El ciclista de Ensenada mantiene 20 segundos de ventaja sobre el francés Paul Seixas en la disputa por el podio y el maillot blanco.

Etapa 18 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Voiron – Orcières-Merlette?

Richard Carapaz ganó la etapa 18 después de completar los 185.2 kilómetros y los 3 mil 900 metros de desnivel del recorrido alpino. El ecuatoriano encontró espacio en la fuga, administró sus fuerzas durante los cinco puertos puntuables y resolvió la competencia en la última subida hacia Orcières-Merlette.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 4:26:21 2 Mauro Schmid Team Jayco AlUla +0:45 3 Matteo Jorgenson Team Visma-Lease a Bike +0:45 4 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step +1:14 5 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility +1:57 6 Raúl García Movistar Team +2:12 7 Pablo Castrillo Movistar Team +4:30 8 Lenny Martínez Bahrain Victorious +4:35 9 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +4:35 10 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team +4:35

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 18

La etapa no provocó diferencias entre los primeros lugares porque el grupo de favoritos llegó unido. Pogacar acumula 64 horas, 35 minutos y 13 segundos, mientras que Evenepoel se encuentra a 4:32 y Del Toro a 6:51. Carapaz aprovechó su victoria para escalar hasta el décimo puesto, a 21 minutos del líder.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 64:35:13 2 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +4:32 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +6:51 4 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +7:11 5 Juan Ayuso Lidl-Trek +9:22 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +10:14 7 Lenny Martínez Bahrain Victorious +12:50 8 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team +12:58 9 Jordan Jegat TotalEnergies +14:04 10 Richard Carapaz EF Education-EasyPost +21:00

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 18?

Isaac del Toro continúa como líder de la clasificación para ciclistas jóvenes con un tiempo acumulado de 64 horas, 42 minutos y cuatro segundos. El mexicano finalizó la etapa en el lugar 17, con el mismo registro que Pogacar, Evenepoel, Seixas, Ayuso y otros aspirantes a la general.

La diferencia entre Del Toro y Seixas se mantiene en apenas 20 segundos. Juan Ayuso aparece tercero entre los jóvenes, a 2:31 del mexicano, mientras que Lenny Martínez ocupa la cuarta plaza con una desventaja de 5:59. Este orden mantiene abierta la pelea por el maillot blanco antes de las dos llegadas consecutivas al Alpe d’Huez.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 64:42:04 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:20 3 Juan Ayuso Lidl-Trek +2:31 4 Lenny Martínez Bahrain Victorious +5:59 5 Quinn Simmons Lidl-Trek +1:13:04 6 Pablo Castrillo Movistar Team +1:20:20 7 Raúl García Movistar Team +1:44:59 8 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team +1:54:51 9 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step +2:00:32

¿A qué hora inicia la próxima etapa 19 del Tour de Francia 2026?

La etapa 19 se disputará el viernes 24 de julio entre Gap y Alpe d’Huez, sobre un recorrido de 127.9 kilómetros con 3 mil 500 metros de desnivel. La salida neutralizada está programada a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, y el comienzo real será aproximadamente a las 06:15.

Los corredores afrontarán cuatro ascensos puntuables, entre ellos el Col Bayard, el Col du Noyer, el Col d’Ornon y la subida final al Alpe d’Huez. El último puerto tendrá 13.7 kilómetros con una pendiente promedio del 8.1 por ciento, por lo que puede generar diferencias en la general y en la disputa entre Del Toro y Seixas.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

La etapa 19 podrá verse en México a través de ESPN y Disney+ Plan Premium. La señal de ESPN también contará con cobertura en Argentina y Centroamérica, mientras que en Colombia las alternativas serán Caracol TV y Canal RCN. Claro Sports ofrecerá el minuto a minuto, con las incidencias, posiciones y resultados de Isaac del Toro durante la jornada.

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