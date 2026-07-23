Municipal vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Municipal Mixco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ofrecerá un duelo entre dos de los protagonistas de la temporada pasada. Municipal recibirá a Deportivo Mixco este viernes 24 de julio, en un encuentro que enfrentará al vigente campeón del fútbol guatemalteco con un rival que buscará confirmar su crecimiento y comenzar el semestre con un resultado positivo.

Municipal inicia el Apertura 2026 con el objetivo de defender el título conquistado en el Clausura 2026, certamen en el que fue uno de los equipos más sólidos del campeonato. El conjunto dirigido por Mario Acevedo terminó segundo en la fase regular y luego mostró toda su jerarquía en la fase final, eliminando a Guastatoya (3-0 en el global), Mixco (7-0) y superando a Xelajú MC en la final por un contundente 6-2. Además del torneo local, los Rojos también tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde la próxima semana debutarán frente a Cartaginés.

Por su parte, Deportivo Mixco afronta una nueva temporada con la intención de dar un paso más y pelear por el campeonato. El equipo dirigido por Fabricio Benítez firmó una destacada campaña 2025-2026, siendo el segundo club con mayor cantidad de puntos en la tabla acumulada, únicamente por detrás de Municipal. Aunque quedó eliminado en las semifinales del Clausura 2026, el conjunto chicharronero buscará comenzar con fuerza el Apertura antes de afrontar otro desafío histórico: su estreno en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde visitará a Olimpia de Honduras en su primera participación en el certamen.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Mixco de la jornada 1 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Mixco será el viernes 24 de julio a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Mixco:

9 de mayo de 2026 | Municipal 5-0 Mixco | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 6 de mayo de 2026 | Mixco 0-2 Municipal | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 26 de abril de 2026 | Municipal 3-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

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