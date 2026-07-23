Pico y placa en Bogotá para este 24 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La restricción tendrá su último día de la semana y los conductores deben informarse para no cometer un error costoso.

Calles de Bogotá. – Esteban Vega, AFP.

Ya se acerca el fin de semana y los habitantes de Bogotá se preparan para dos días sin pico y placa. La capital de Colombia tiene esta restricción de movilidad para reducir el número de automotores en circulación y evitar grandes atascos. El viernes será el último día de esta semana y los conductores deberán estar atentos a las particularidades de la norma para no incurrir en infracciones.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 24 de julio de 2026

Es preciso recordar que la dinámica actual divide a los vehículos particulares en dos grupos, según el número con el que termine la matrícula. Para este miércoles, el turno de la restricción les corresponde a aquellos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Los conductores deberán buscar otros medios de transporte u organizar sus trayectos por fuera de los horarios que se especifican más adelante.

Horario del pico y placa en Bogotá

Esta medida arranca a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m., dejando a quienes corresponde la restricción sin la posibilidad de circular durante la mayor parte del día. Es importante no circular dentro de los horarios descrito para evitar las incómodas consecuencias que se mencionan más adelante.

¿Qué excepciones hay para el pico y placa en Bogotá?

De entrada, los vehículos particulares que están por fuera de la restricción son los que funcionan con motor eléctrico y también las motocicletas de cualquier tipo. Además, existe la posibilidad de pagar la cuota del pico y placa solidario. Hay algunas excepciones en las que se puede tramitar un permiso de circulación especial para aquellos automotores destinados a servicios médicos, prensa y transporte de personas en condición de discapacidad.

Comparendo por incumplir el pico y placa

Actualmente, el comparendo impuesto corresponde a 15 salarios diarios mínimos, que para 2026 corresponden a $875.452 pesos. No obstante, no acaba ahí, pues un vehículo que es sorprendido incumpliendo la medida es inmovilizado, lo cual genera demoras para volverlo a poner en circulación y gastos extra por concepto de grúa y parqueadero en los patios.

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