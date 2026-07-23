Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Paret-Peintre corona el Côte d’Engins!
La alta montaña de la tercera semana del Tour de Francia da comienzo, un punto clave de cara a la definición de la general.
Isaac del Toro, etapa 18 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Voiron – Orcières-Merlette?
148 kms
Valentín Paret-Peintre se queda con los puntos entonces del primer puerto de montaña del día en Côte d’Engins, de primera categoría.
Próximo reto del día: Côte de Monteynard al kilómetro 92 de la carrera.
149 kms
3 corredores en fuga en estos momentos: Ben Healy, Sean Quinn y Mauro Schmid.
Resta 1 kilómetros para la coronación del Côte d’Engins el primer puerto, de primera categoría, del día. Este premio entregará 10 puntos para aquel que lo pase de primero.
151 kms
El EF Education-EasyPost está haciendo lo mismo que otros días, sacan la cabeza para formar la fuga, pero como jornadas anteriores no han podido conseguir su primera victoria de etapa en este Tour de Francia. Con Richad Carapaz como su bastión.
2.9 kilómetros para el final de Côte d’Engins, el primer puerto, de primera categoría, del día.
154 kms
Después que el pelotón principal tuviera un pequeño corte, fue acaparada la fuga, los 5 hombres que estaban allí fueron capturados y se termina por el momento.
En estos instantes noes encontramos en el ascenso a Côte d’Engins. Restan 5.3 kilómetros para coronar el primer puerto del día.
156 kms
Finalmente el pelotón no le quiso dar mucha ventaja a la fuga en el ascenso a Côte d’Engins. Ciclistas del EF Education-EasyPost comenzaron a perseguir a la fuga, todo porque Richard Carapaz vaya por los puntos en este primer puerto de montaña del día.
Para este jueves 23 de julio se reportó un abandono más en el Tour de Francia: se trata de José Parra Félix, Caja Rural – Seguros RGA, el español dijo adiós por una fractura en la muñeca izquierda. Otro adiós más de esta ecuadra en el Tour, después de la lamentable noticia de Fernando Gaviria, por rotura de clavícula.
160 kms
Se conformó finalmente la primera fuga del día. Con Aaron Gate, Nicolas Vinokurov, Jonas Abrahamsen, Lewis Askey y Mathis Le Berre.
Comenzó la primera emoción de ascenso del día, el Côte d’Engins. ¡Serán 11.6 kilómetros de escalada!
165 kms
Puede que el pelotón principal le dé cierta ventaja hoy a la fuga, eso sí que los perseguidores del top 3 de la clasificación general no disputen la etapa y que se les acerquen a Isaac del Toro, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar.
Fuga a 0:43 del pelotón.
175 kms
Se logran asomar un par de ciclistas que ya quieren formar la primera fuga del día.
El primer reto del día es Côte d’Engins, un puerto de montaña de primera categoría, algunos que siguen peleando por el primer lugar de la clasificación de la montaña como Valtin Paret-Peintre (46), Richard Carapaz (40) irán por estos puntos, sin embargo no la tienen nada fácil porque Pogacar es líder con 70.
185 kms de meta
Después de unos kilómetros de neutralización, ahora sí comenzaron las emociones de esta etapa 18 de la ‘Ronda Gala’. Todo lo tienen en Claro Sports.
Sean todos bienvenidos
Tengan todos un feliz jueves,este 23 de julio se se correrá la 18° etapa del Tour de Francia. Serán 185.2 kilómetros de recorrido entre Voiron y Orcières-Merlette. Día de altísima montaña con cinco puertos de montaña. 2 de primero, 2 de tercera y el restante de segunda.
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
Tras la etapa 17 de la ‘Grande Boucle’, el mexicano se ubica en la tercera posición de la general a 6 minutos y 51 segundos de su compañero de equipo, Tadej Pogacar. Es clave defender ese puesto, ya que Paul Seixas solo está a 20 segundos de ese último lugar de podio.
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar (UAE)
|60:04:17
|2.
|Remco Evenepoel (RBH)
|4:32
|3.
|Isaac del Toro (UAE)
|6:51
|4.
|Paul Seixas (DCG)
|7:11
|5.
|Juan Ayuso (LDT)
|9:22
|6.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|10:14
|7.
|Lenny Martínez (BAV)
|12:50
|8.
|Tom Pidcock (PQT)
|12:58
|9.
|Jordan Jegat (TEN)
|14:04
|10.
|Yannis Voisard (TPC)
|24:18
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
Tanto en México como en Colombia la carrera se puede ver a través de la señal de ESPN. De igual forma, para ambos países está disponible en Disney + vía streaming. En territorio colombiano otra alternativa es por el canal Caracol y RCN. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de cada etapa de manera detallada.