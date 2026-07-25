Pogacar sobre Isaac del Toro: “Yo lo ayudé a llegar al podio, pero él me ayudó a vestir de amarillo” 

El campeón del Tour de Francia elogió al mexicano, recordó cómo se ayudaron mutuamente y celebró compartir el podio con su compañero del UAE

Pogacar y Del Toro cruzaron juntos la meta en la Etapa 19 | YOAN VALAT / POOL / AFP

Tadej Pogacar aseguró la victoria general en el Tour de Francia 2026. El esloveno igualó el récord histórico de cinco títulos y quedó a un paso de cerrar otra edición dominante. Tras amarrar el maillot amarillo en los Alpes, el esloveno habló sobre su compañero de equipo Isaac del Toro, quien también aseguró el primer podio de un ciclista mexicano en la historia de la carrera y el maillot blanco de mejor joven.

Lejos de atribuirse el mérito por proteger al mexicano en la etapa 20, Pogacar dejó claro que el éxito fue producto del trabajo colectivo del UAE Team Emirates, y recordó el trabajo del bajacaliforniano para ayudarlo a vestir de amarillo. Además, aseguró que cruzar la meta junto a Del Toro, ambos con sus respectivos maillots, será uno de los recuerdos más especiales de su carrera.

“Él me ayudó a vestir de amarillo”

Durante la etapa 20, Pogacar dejó de lado cualquier intención de buscar la victoria parcial para convertirse en el principal apoyo de Isaac del Toro frente a los ataques de Paul Seixas. El esloveno marcó el ritmo durante los últimos ascensos y ambos cruzaron la meta juntos, tomados de la mano y celebrando con el gesto del torito.

Para Pogačar, ese trabajo fue simplemente una forma de devolver todo lo que Del Toro había hecho por él durante las tres semanas de competencia. “Sí, lo sé. Ahora tal vez la gente hable de cómo ayudé a Isaac a llegar al podio, pero, en primer lugar, él me ayudó a vestir el maillot amarillo”.

El campeón también quiso repartir el reconocimiento entre todos sus compañeros de equipo, destacando el trabajo realizado durante toda la carrera. “Y el equipo aún más; Nils, Florian en el llano, Felix tomando siempre las decisiones como capitán de ruta, Adam sacrificándose, Brandon y Al también. No podemos olvidar todo lo que hicieron cada día”.

La actuación del UAE Team Emirates XRG permitió que el equipo conquistara el Tour, colocara a Del Toro en el tercer lugar de la clasificación general y conquistara además la clasificación de los jóvenes, consolidando una de las exhibiciones colectivas más dominantes de los últimos años.

“Llegar juntos a la meta es memorable”

El momento más emotivo de la etapa llegó en los últimos metros del ascenso, cuando Pogacar y Del Toro cruzaron la línea de meta juntos. El esloveno explicó que trabajar para otro corredor le permitió valorar aún más el esfuerzo que normalmente realizan sus compañeros. “Hoy fue un honor correr durante la última parte de la carrera. Lo hice con mucho gusto y me di cuenta de lo difícil que es trabajar para alguien más.”

Después llegó una imagen que ya forma parte de la historia del Tour de Francia: el campeón con el maillot amarillo y el mexicano con el maillot blanco entrando juntos a la meta, tomados de la mano: “Cruzar la línea así con Isac, de la mano, haciendo el ‘torito’, fue especial. Llegar juntos a la meta en un día como este creo que es un logro bastante memorable”.

La escena simbolizó la relación que ambos construyeron durante la carrera. Del Toro trabajó para proteger a Pogacaren diferentes etapas de montaña, mientras que el esloveno devolvió el favor en la jornada decisiva para asegurar el histórico podio del mexicano.

Pogacar iguala el récord y ya piensa en París

Con la clasificación general definida, Pogacar también habló sobre su quinto Tour de Francia, una cifra que lo coloca junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain como los máximos ganadores en la historia de la carrera.

A sus 27 años, el esloveno no solo alcanzó esa marca histórica, sino que lo hizo tras ganar cinco etapas en la edición 2026. Además, llegará a 127 victorias como profesional, consolidándose como uno de los ciclistas más dominantes de su generación.

“Me fue muy bien en este Tour y todo el equipo hizo un trabajo extraordinario, pero también hubo algo de mala suerte para nuestros competidores. Es el Tour; en tres semanas pueden pasar muchas cosas y nosotros lo conseguimos como equipo”, declaró, recordando la baja de Jonas Vingegaard por lesión.

Aunque la clasificación general ya está decidida, Pogacar confesó que todavía piensa en la posibilidad de luchar por la victoria en la última etapa, siempre que las condiciones lo permitan. “Mañana quedan los últimos 88 kilómetros en París y habrá un último espectáculo. Como competidor siempre quieres ganar esa etapa”.

Sin embargo, dejó claro que no asumirá riesgos innecesarios para intentar conseguir una sexta victoria parcial. “Veremos cómo nos sentimos. No voy a correr riesgos, pero este año no está Wout van Aert, así que hay un gran rival menos en los Campos Elíseos con Montmartre. No es mi gran objetivo, pero si tengo buenas piernas lo intentaré“.

Con un quinto Tour asegurado, un récord histórico igualado y la imagen junto a Isaac del Toro ya instalada entre las postales más recordadas de la edición 2026, Pogacar cerrará la carrera en París sabiendo que no solo conquistó otra Grande Boucle, sino que también como parte esencial del mayor logro que ha conseguido el ciclismo mexicano en la historia del Tour.

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