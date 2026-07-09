Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 7 Hagetmau – Bordeaux

El ciclista mexicano se encuentra como el mejor latinoamericano dentro de la clasificación de la máxima competencia del ciclismo

Tour de Francia 2026, horario y dónde ver en vivo la Etapa 7 | Claro Sports

Después del complicado recorrido de montaña, el Tour de Francia 2026 vuelve a la ruta llana con la etapa 7, en la cual se espera una gran competencia entre los líderes de la clasificación para seguir en la pelea por el maillot amarillo. Este viernes 10 de julio los ciclistas deberán hacer un recorrido de 175.1 kilómetros, iniciando en la localidad de Hagetmau y terminando en la ciudad Bourdeaux.

A diferencia de la etapa anterior, esta fase del tour será en su mayoría sobre una superficie llana, siendo la recta final la parte más complicada, en la localidad de Cote de Béguey al tener un recorrido de 1.2 kilómetros de subida. Aunque no se comprará con lo hecho en la Etapa 6, donde hubo distintos puntos altos.

En la etapa 6 la victoria fue para el compañero de Isaac del Toro, el esloveno Tadej Pogacar, luego de superar la primera complicada ruta de la montaña, teniendo un brillante cierre con el descenso, donde superó los 100 km/hr, con lo que cruzó la meta por delante de Jonas Vingegaard para seguir compitiendo por la cima de la clasificación.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 7 Hagetmau – Bordeaux?

El ciclista mexicano Isaac del Toro, que milita en el UAE Team Emirates, se encuentra entre los mejores representantes de Latino América y en esta Etapa 7 del Tour de Francia buscará seguir escalando posiciones en la clasificación.

El nacido en Ensenada, Baja California se subirá a su bicicleta a primera hora de este viernes 10 de julio, en punto de las 05:25 horas, tiempo del centro de México. En Claro Sports te llevaremos el minuto a minuto del recorrido de este día para que no pierdas ni un solo detalle de lo que ocurra con el ciclista nacional.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

Para no perderse ningún detalle de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 y todo lo que haga Isaac del Toro, se tiene que seguir la transmisión de ESPN o ver el evento en su plataforma de streaming, Disney+ para México y gran parte de América Latina. En Colombia se prevé que se pueda seguir la competencia en Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 se llevará a cabo del 4 al 26 de julio y contará con 21 etapas, las cuales estarán repartidas en siete llanas, cuatro de media montaña y ocho de alta montaña; así como un contrarreloj por equipos y otra más individual. Cabe mencionar que habrá dos días de descanso, el 13 y 20 de julio para que los ciclistas puedan recuperarse del desgaste físico.

En esta Etapa 7 se iniciará el recorrido en Saint-Sever, pasando por Saint-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan,Cére, Brocas les Forges y el cierre será en Floirac antes de llegar a Bourdeaux para completar los 175.1 kilómetros de recorrido. El punto más alto de esta etapa será en Cote de Béguey con un tramo de 1.2 kilómetros de subida.

Este será el recorrido de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 | letour.fr

Etapa 8. Periguex – Bergerac | 180,4 km

Etapa 9. Malemort – Ussel| 185,5 km

Etapa 10. Aurillac – Le Lioran | 166,6 km

Etapa 11. Vichy – Nevers | 161,3 km

Etapa 12. Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179,1 km

Etapa 13. Dole – Belfort | 205,8 km

Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155,3 km

Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183,9 km

Etapa 16. Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26,1 km

Etapa 17. Chambery – Voiron | 174,7 km

Etapa 18. Voiron – Orcieres Merlette | 185,2 km

Etapa 19. GAP – Alpe D’Hue | 127,9 km

Etapa 20. Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez

Etapa 21. Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

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