Municipal Liberia dice adiós a la Primera División: cómo será su futuro en Costa Rica

La institución no quiere desaparecer y busca la posibilidad de seguir jugando.

Municipal Liberia, afuera de la Liga de Costa Rica | @ADMLiberia

Municipal Liberia cerró definitivamente su etapa en la Primera División de Costa Rica para la temporada 2026-2027. La institución tomó la decisión de no presentar un recurso de revocatoria ni una apelación contra la denegatoria de su licencia, por lo que ahora cambiará por completo su estrategia con un objetivo prioritario: mantenerse dentro del fútbol federado y buscar un lugar en la Liga de Ascenso.

La determinación marca un camino diferente al elegido recientemente por otros clubes costarricenses que atravesaron problemas similares. Guanacasteca y Santos de Guápiles llevaron sus respectivas disputas a instancias judiciales después de perder sus licencias por irregularidades administrativas, pero terminaron fuera de las competencias federadas mientras sus procesos continuaban abiertos.

En Liberia decidieron no repetir esa fórmula. Una vez analizados los plazos reglamentarios, el escenario jurídico y las posibilidades concretas de revertir la resolución, la dirigencia entendió que prolongar la pelea no garantizaba una solución inmediata. De esta manera, aceptó que la opción de disputar la máxima categoría había llegado a su fin y comenzó a trabajar en la supervivencia deportiva de la institución.

“Es importante aclarar a nuestra afición que la decisión de no interponer recurso de revocatoria ni apelación no respondió a inacción, desinterés ni falta de defensa institucional”, explicó el club. Según detalló, la postura fue adoptada después de una evaluación responsable del contexto y con la intención de evitar un proceso extenso que pudiera aumentar todavía más la incertidumbre.

El nuevo objetivo de Municipal Liberia en Costa Rica

El próximo paso será intentar competir en la Liga de Ascenso. Municipal Liberia ya inició las gestiones correspondientes para solicitar una nueva licencia, aunque su presencia en la segunda categoría no está garantizada automáticamente. El club deberá atravesar otro proceso y acreditar que cumple con las condiciones legales, financieras, administrativas, deportivas y de infraestructura exigidas.

El desafío será profundo porque la pérdida de categoría obliga a replantear prácticamente toda la operación del club. Liberia tendrá que adaptar su presupuesto, revisar la conformación del plantel y sostener sus diferentes estructuras deportivas en un escenario económico muy distinto. Al mismo tiempo, deberá afrontar el interés que varios equipos de Primera División ya muestran por algunos de sus futbolistas más destacados.

Precisamente allí aparece la gran diferencia con los antecedentes recientes. En lugar de concentrar todos sus esfuerzos en una extensa batalla fuera del sistema federativo, Municipal Liberia pretende preservar su estructura, mantener actividad competitiva y construir un camino de regreso desde el Ascenso. Será una reconstrucción difícil, pero con la posibilidad de evitar una desaparición completa de las competencias oficiales.

El propio club resumió su nueva postura con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Municipal Liberia sigue vivo, sigue trabajando y seguirá defendiendo con orgullo los colores de Guanacaste”. Así, el equipo pampero se despide de la Primera División, pero no necesariamente del fútbol costarricense: ahora comienza una carrera contrarreloj para obtener una nueva licencia, reorganizarse y convertir el Ascenso en el punto de partida para intentar regresar algún día a la máxima categoría.

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