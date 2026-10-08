Isaac del Toro en vivo: fecha, horario y dónde ver la carrera del mexicano en el Giro de Lombardía

Isaac del Toro buscará la victoria en el Giro de Lombardía 2026 tras ceder el liderato del Gran Piemonte. Conoce fecha, horario y dónde ver en vivo al ciclista mexicano

Isaac del Toro en el Giro de Lombardía | Reuters

Isaac del Toro tiene una nueva oportunidad de buscar la victoria en Italia. El ciclista mexicano se prepara para disputar el Giro de Lombardía 2026, una de las cinco carreras consideradas Monumentos del ciclismo, después de quedarse cerca de defender su título en el Gran Piemonte, celebrado este jueves 8 de octubre.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG protagonizó uno de los ataques más importantes del Gran Piemonte, donde consiguió separarse del pelotón y tomar el liderato en los kilómetros finales. Sin embargo, la ventaja desapareció a 1.5 kilómetros de la meta, cuando el grupo principal alcanzó al mexicano y a Finn Fisher-Black. Finalmente, el francés Dorian Godon se llevó la victoria.

Después de esta actuación, el originario de Ensenada, Baja California, tendrá un nuevo desafío en una competencia que reúne a varios de los principales especialistas en carreras de un día. Del Toro llegará con 12 victorias acumuladas durante 2026, además de un tercer lugar en el Tour de Francia y un quinto puesto en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta celebrado en Montréal.

Para el Giro de Lombardía, Del Toro compartirá el liderazgo del UAE Team Emirates-XRG con Brandon McNulty, campeón mundial de ruta. Ambos buscarán mantener el dominio de su equipo en una prueba que ganó Tadej Pogačar durante cinco años consecutivos. En esta ocasión, el esloveno no participará debido a una lesión, por lo que la escuadra tendrá que encontrar un nuevo ganador.

¿Cuándo, dónde y a qué hora corre Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

El Giro de Lombardía 2026 se disputará el sábado 10 de octubre, con salida en Bérgamo y llegada en Como, Italia. La edición número 120 de esta carrera tendrá un recorrido de 239 kilómetros, en el que los participantes deberán superar varias ascensiones antes de alcanzar la línea de meta.

La organización programó la salida oficial a las 02:45 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 10:45 horas de Italia. La llegada está prevista entre las 08:40 y las 09:20 horas de la CDMX, aunque el horario dependerá del ritmo de los corredores y las condiciones de competencia.

¿Quién transmite en vivo el Giro de Lombardía 2026 y dónde ver por TV y online?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la participación de Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026 a través de ESPN, señal que contará con la cobertura televisiva de la competencia. También estará disponible mediante Disney+, plataforma de streaming que ofrece los contenidos deportivos de ESPN en México.

La carrera comenzará durante la madrugada del sábado, por lo que los seguidores del ciclista mexicano tendrán que madrugar para acompañarlo desde el arranque. El horario oficial de salida es a las 02:45 horas de la CDMX, aunque el comienzo de la transmisión televisiva puede variar respecto al inicio de la competencia.

¿Qué es el Giro de Lombardía, ruta, kilómetros de recorrido y cuántos días dura?

El Giro de Lombardía, también conocido como Il Lombardia o la Clásica de las Hojas Muertas, es una de las cinco carreras Monumento del ciclismo profesional, junto con Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja. A diferencia de las grandes vueltas, se disputa en un solo día, por lo que el ganador se define después de completar el recorrido.

La edición 2026 contempla 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con nueve ascensos y aproximadamente 4 mil 600 metros de desnivel acumulado. Entre los puntos del trazado aparecen Selvino, Colle di Berbenno, Valpiana, Colle Brianza y Madonna del Ghisallo, una de las subidas más reconocidas del ciclismo italiano, donde las pendientes llegan hasta el 14 por ciento.

El cierre incluirá un circuito de 22 kilómetros en Como, con dos ascensos a San Fermo della Battaglia y uno a Civiglio. Este último presenta pendientes cercanas al 10 por ciento y podría representar una oportunidad para que los favoritos busquen separarse del grupo principal. Después de superar la última subida a San Fermo, los corredores tendrán aproximadamente cinco kilómetros hasta la meta.

¿Cómo llega Isaac del Toro al Giro de Lombardía 2026? Resultados, récords y triunfos de la temporada

Isaac del Toro llega al Giro de Lombardía con 12 victorias en la temporada 2026, una campaña en la que conquistó las clasificaciones generales del UAE Tour, Tirreno-Adriático, Tour Auvergne-Rhône-Alpes y Tour de Alemania. En esta última competencia se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar la clasificación general, además de obtener los reconocimientos de puntos y mejor joven.

Otro de sus resultados fue el tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia 2026, por detrás de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. El mexicano también consiguió una victoria de etapa durante la ronda francesa y posteriormente ganó el Gran Premio de Montréal, donde superó al francés Paul Seixas para alcanzar su duodécimo triunfo del año.

Su actividad más reciente incluye el quinto lugar en el Campeonato Mundial de Ruta de Montréal y su participación en el Gran Piemonte, donde un ataque a 18 kilómetros de la meta lo colocó al frente de la carrera antes de que el pelotón neutralizara su ventaja. Previo a esa competencia, Del Toro reconoció que había presentado molestias en una rodilla después del Mundial, situación que también será un factor por considerar en su siguiente aparición.

El mexicano cuenta además con el antecedente de su participación en el Giro de Lombardía 2025, cuando terminó en el quinto puesto y contribuyó al triunfo de Pogačar. Ahora tendrá la oportunidad de mejorar esa posición y pelear por su primer título en uno de los cinco Monumentos del ciclismo, en una carrera donde el UAE Team Emirates-XRG buscará prolongar su racha de cinco victorias consecutivas.