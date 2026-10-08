¡Final de infarto! Isaac del Toro pierde la batalla contra el pelotón; Dorian Godon conquista el Gran Piemonte 2026

El ciclista mexicano protagonizó una fuga espectacular a 18km de la meta, pero las piernas no le alcanzaron terminó en el sitio 82

Isaac del Toro no pude defender su título | Reuters

Isaac del Toro se quedó cerca de repetir la historia en Italia. El mexicano lanzó su apuesta por el triunfo en los kilómetros decisivos del Gran Piemonte 2026, llegó a rodar en solitario y sostuvo durante varios minutos la posibilidad de defender la corona conseguida un año atrás. Sin embargo, el pelotón terminó por echar abajo su ofensiva a solo 1.5 kilómetros de la meta y dejó abierta una definición que terminó en manos de Dorian Godon, con Anthon Charming en el segundo puesto y Alberto Bettiol completando el podio. El de Ensenada, Baja California cruzó la meta en el lugar 82.

La jornada había comenzado con una incógnita para Del Toro. Antes de tomar la salida, el ciclista del UAE Team Emirates reconoció que venía luchando contra el jet lag y con una molestia en la rodilla aparecida después del viaje. El mexicano explicó que no había realizado cambios en su bicicleta ni en el calzado y dejó su rendimiento sujeto a las sensaciones que encontrara durante la carrera. Su plan inicial pasaba además por jugar sus cartas junto a Jhonatan Narváez y Brandon McNulty.

🥇 🇫🇷 Dorian Godon (NCI) wins Gran Piemonte ! 🏆 🥇 🇫🇷 Dorian Godon (NCI) 🥈 🇩🇰 Anthon Charmig (UXM) 🥉 🇮🇹 Alberto Bettiol (XAT) #GranPiemonte presented by @CA_Ita https://t.co/tbWGKotHHO — GranPiemonte (@GranPiemonte) October 8, 2026

El Gran Piemonte avanzó durante buena parte del recorrido bajo el guion de una fuga que obligó al pelotón a mantenerse atento. Con 100 kilómetros todavía por recorrer, Manuele Tarozzi encabezaba el grupo delantero, acompañado por corredores como Alex Díaz y Valentin Ferron, mientras Del Toro permanecía junto al resto de los favoritos esperando su momento. La diferencia rondaba los dos minutos y todavía quedaba terreno suficiente para que los equipos interesados en la victoria comenzaran a organizar la persecución.

La carrera empezó a cambiar al acercarse a La Morra. El UAE Team Emirates tomó responsabilidades en el pelotón y fue reduciendo la distancia con los escapados. La primera subida comenzó a romper la fuga, mientras el equipo del mexicano llegaba completo a uno de los sectores que podían marcar diferencias. Los hombres que habían pasado buena parte de la jornada al frente fueron perdiendo margen y, a 39 kilómetros de la llegada, Valentin Ferron y Santiago Umba, los últimos supervivientes de aquella aventura, quedaron neutralizados.

Con la fuga eliminada, la velocidad aumentó y el pelotón comenzó a fragmentarse. UAE Team Emirates se colocó al frente, aunque Red Bull-BORA-hansgrohe también apareció para disputar posiciones antes de la fase decisiva. A 29 kilómetros de la meta ya había varios grupos sobre la carretera y cada aceleración comenzaba a cobrar importancia. Del Toro seguía bien colocado, protegido por sus compañeros y a la espera de un movimiento que rompiera definitivamente la carrera.

Los ataques llegaron en el segundo paso por La Morra. Gijs Leemreize probó primero y Neilson Powless respondió de inmediato. Después apareció Jhonatan Narváez, quien aceleró a 18 kilómetros de la llegada para mover la carrera en favor del UAE. Del Toro observó desde unos lugares atrás, pero no tardó en mostrar sus cartas: lanzó su propio ataque en plena subida y únicamente Finn Fisher-Black pudo seguirle la rueda. En cuestión de instantes, los dos consiguieron abrir 15 segundos sobre el pelotón.

El movimiento del mexicano tomó forma. Del Toro y Fisher-Black se alternaron al frente y elevaron su ventaja hasta los 25 segundos a 16 kilómetros de la meta. Pero el campeón de 2025 quería más. A 13 kilómetros volvió a acelerar, dejó atrás al neozelandés y comenzó su marcha en solitario. Por algunos minutos, la carretera italiana volvió a quedar bajo el control del ciclista de Ensenada, que abrió cinco segundos respecto a su perseguidor y llegó a contar con cerca de medio minuto sobre el grupo principal.

La carrera, sin embargo, todavía guardaba otro cambio de escenario. Fisher-Black no renunció después de haber sido desprendido y aprovechó el descenso para recuperar el contacto con Del Toro a nueve kilómetros del final. La dupla volvió a formarse con alrededor de 30 segundos de ventaja. Durante unos kilómetros pareció que entre ellos podía estar el ganador del Gran Piemonte, pero desde atrás el pelotón comenzó a acelerar con fuerza y la diferencia se redujo rápidamente.

Cuando restaban seis kilómetros, la ventaja de Del Toro y Fisher-Black ya había caído a 19 segundos. Ambos siguieron colaborando, conscientes de que cualquier pausa podía condenar su intento. El grupo perseguidor, sin embargo, tenía más piernas y más corredores para repartirse el esfuerzo. La persecución ganó metros en cada tramo y la posibilidad del mexicano de refrendar su corona comenzó a desvanecerse conforme aparecía la meta en el horizonte.

El desenlace fue tan cruel como rápido para los dos atacantes. A 1.5 kilómetros de la llegada, el pelotón alcanzó a Isaac del Toro y Finn Fisher-Black, poniendo fin al movimiento que había marcado la parte decisiva de la prueba. Sin margen para otra ofensiva del mexicano, la victoria quedó en disputa dentro del grupo y Dorian Godon terminó celebrando el Gran Piemonte 2026, seguido por Anthon Charming y Alberto Bettiol. Del Toro no pudo repetir su título de 2025, pero volvió a ser uno de los protagonistas al llevar la carrera hasta el límite antes de ser neutralizado prácticamente bajo la pancarta de meta. El mexicano terminó en el sitio 82, mientras que Fisher-Black quedó en el sitio 83.