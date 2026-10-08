Isaac del Toro en vivo: resultados y posiciones al momento del Gran Piemonte 2026, hoy 8 de octubre

¿Cómo se gana el Gran Piemonte? Formato y reglas de la carrera ciclista

El Gran Piemonte es una carrera de un solo día, por lo que no existen etapas ni una clasificación general que se defina por acumulación de tiempos. El ganador será el ciclista que cruce primero la línea de meta en Bra, después de completar el recorrido establecido desde Asti. La edición 2026 pertenece a la categoría UCI ProSeries y reúne a 25 equipos, con siete corredores por escuadra.

La competencia se desarrolla como una carrera en ruta, en la que los corredores pueden intentar escapadas, atacar en las subidas o esperar un desenlace en grupo. En esta edición, el recorrido presenta alrededor de diez ascensos y dos pasos por La Morra dentro del circuito final de 34.7 kilómetros.

El tramo definitivo puede ser especialmente importante. A unos 1,800 metros de la meta comienza una subida progresiva; después, a 1,500 metros del final, aparece un kilómetro con una pendiente aproximada del 5% y rampas de hasta 8%. Los últimos 250 metros son ligeramente ascendentes, por lo que el ganador deberá cruzar primero la línea de meta después de superar ese cierre.

Gran Piemonte 2026 ruta. ilgranpiemonte.it

Además del triunfo, los primeros 40 corredores de la clasificación final reciben puntos para el ranking mundial UCI, de acuerdo con el reglamento de la prueba. Por tanto, para Isaac del Toro el objetivo principal será volver a ganar el Gran Piemonte, aunque una buena posición también puede aportar puntos importantes para su temporada.