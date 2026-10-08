Isaac del Toro en vivo: resultados y posiciones al momento del Gran Piemonte 2026, hoy 8 de octubre
Del Toro llega con 12 victorias en 2026 y liderará al UAE Team Emirates en la edición 110 de la prueba italiana
Lista de salida del Gran Piemonte 2026: cicilistas y equipos
La lista de salida del Gran Piemonte 2026 tiene como uno de sus principales nombres al mexicano Isaac del Toro, quien encabeza al UAE Team Emirates-XRG y buscará defender el título conseguido en 2025. La organización publicó una lista de inscritos, que contempla 24 equipos y 163 corredores.
Entre los nombres destacados también aparecen Brandon McNulty, Michael Matthews, Matej Mohorič, Marc Hirschi, Mads Pedersen, Romain Grégoire, Dorian Godon, Fred Wright, Alberto Bettiol y Lorenzo Finn, entre otros.
– UAE Team Emirates XRG: Isaac del Toro Romero, Filippo Baroncini, Benoît Cosnefroy, Luca Giaimi, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, António Morgado
– Groupama-FDJ United: Romain Grégoire, Ewen Costiou, Lorenzo Germani, Valentin Madouas, Rudy Molard, Quentin Pacher, Brieuc Rollan
– Alpecin-Premier Tech: Michael Gogl, Francesco Busatto, Aless De Bock, Aaron Dockx, Senna Remijn, Luca Vergallito, Emiel Verstrynge
– Lidl-Trek: Mads Pedersen, Julien Bernard, Patrick Boje Frydkjær, Tao Geoghegan Hart, Jacopo Mosca, Gabriele Scagliola, Matteo Sobrero
– Bahrain Victorious: Damiano Caruso, Alessandro Borgo, Fran Miholjević, Pau Miquel, Matej Mohorič, Vlad Van Mechelen, Edoardo Zambanini
– Lotto Intermarché: Georg Zimmermann, Vito Braet, Milan Donie, Simone Gualdi, Duarte Marivoet, Maxence Place, Lorenzo Rota
– Bardiani CSF 7 Saber: Filippo Magli, Martin Marcellusi, Alessio Martinelli, Andrea Montagner, Luca Paletti, Nikita Tsvetkov, Filippo Turconi
– MBH Bank CSB Telecom Fort: Matteo Ambrosini, Marcin Budziński, Cesare Chesini, Márton Dina, Lorenzo Masciarelli, Fausto Masnada, Márk Valent
– Caja Rural-Seguros RGA: Fernando Barceló, Joan Bou, Gorka Corres, Alex Díaz, Samuel Fernández, Stefano Oldani, José Félix Parra
– Movistar Team: Carlos Canal, Orluis Aular, Jon Barrenetxea, Jefferson Cepeda, Javier Cubillas, Lorenzo Milesi, Natnael Tesfatsion
– Cofidis: Valentin Ferron, Yaël Joalland, Sam Maisonobe, Sylvain Moniquet, Sergio Samitier, Dylan Teuns, Edoardo Zamperini
– Netcompany INEOS: Dorian Godon, Tobias Foss, Bob Jungels, Axel Laurance, Ben Swift, Joshua Tarling, Ben Turner
– EF Education-EasyPost: Alexander Cepeda, Filippo Agostinacchio, Mattia Agostinacchio, Samuele Battistella, Mikkel Honoré, Lukas Nerurkar, Jardi van der Lee
– NSN Cycling Team: Corbin Strong, Pier-André Côté, Moritz Kretschy, Zachary Marriage, Pau Martí, Dion Smith, Floris Van Tricht
– Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team: Fred Wright, Xabier Azparren, Matteo Badilatti, Walter Calzoni, Fabio Christen, Thomas Gloag, Damien Howson
– Team Polti VisitMalta: Dario Belletta, Adrián Benito, Dario Giuliano, Germán Darío Gómez, Andréa Mifsud, Francisco Muñoz, Thomas Pesenti
– Red Bull-Bora-Hansgrohe: Lorenzo Finn, Davide Donati, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Laurence Pithie, Frederik Wandahl, Ben Zwiehoff
– Tudor Pro Cycling Team: Matteo Trentin, Marc Hirschi, Florian Stork, Roland Thalmann, Lawrence Warbasse, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen
– Solution Tech NIPPO Rali: Domenico Pozzovivo, Roberto González, Felix James Meo, Tommaso Nencini, Andrea Piras, Kyrylo Tsarenko, Santiago Umba
– Unibet Rose Rockets: Odd Christian Eiking, Owen Geleijn, Jelle Johannink, Sergio Meris, Jannis Peter, Colin Savioz, Killian Verschuren
– Team Jayco AlUla: Michael Matthews, Felix Engelhardt, Alan Hatherly, Christopher Juul-Jensen, Ben O’Connor, Mauro Schmid, Andrea Vendrame
– Uno-X Mobility: Andreas Leknessund, Simon Dalby, Markus Hoelgaard, Tobias Halland Johannessen, Alexander Kamp, Sakarias Koller Løland, Anders Skaarseth
– Team Picnic PostNL: Warren Barguil, Alexy Faure-Prost, James Knox, Gijs Leemreize, Finn O’Brien, Alexandre Trouvain, Frank van den Broek
– XDS Astana Team: Alberto Bettiol, Davide Ballerini, Alessandro Romele, Guillermo Thomas Silva, Davide Toneatti, Darren van Bekkum, Simone Velasco
¿Cómo se gana el Gran Piemonte? Formato y reglas de la carrera ciclista
El Gran Piemonte es una carrera de un solo día, por lo que no existen etapas ni una clasificación general que se defina por acumulación de tiempos. El ganador será el ciclista que cruce primero la línea de meta en Bra, después de completar el recorrido establecido desde Asti. La edición 2026 pertenece a la categoría UCI ProSeries y reúne a 25 equipos, con siete corredores por escuadra.
La competencia se desarrolla como una carrera en ruta, en la que los corredores pueden intentar escapadas, atacar en las subidas o esperar un desenlace en grupo. En esta edición, el recorrido presenta alrededor de diez ascensos y dos pasos por La Morra dentro del circuito final de 34.7 kilómetros.
El tramo definitivo puede ser especialmente importante. A unos 1,800 metros de la meta comienza una subida progresiva; después, a 1,500 metros del final, aparece un kilómetro con una pendiente aproximada del 5% y rampas de hasta 8%. Los últimos 250 metros son ligeramente ascendentes, por lo que el ganador deberá cruzar primero la línea de meta después de superar ese cierre.
Además del triunfo, los primeros 40 corredores de la clasificación final reciben puntos para el ranking mundial UCI, de acuerdo con el reglamento de la prueba. Por tanto, para Isaac del Toro el objetivo principal será volver a ganar el Gran Piemonte, aunque una buena posición también puede aportar puntos importantes para su temporada.
Ruta del Gran Piemonte 2026: ¿cuántos kilómetros tiene y cuánto dura?
El Gran Piemonte 2026 se disputará en una sola jornada, este jueves 8 de octubre, con un recorrido de 185 kilómetros entre Asti y Bra. La ruta tendrá una primera parte relativamente llana y después entrará en una zona más exigente, con aproximadamente 2,500 metros de desnivel acumulado.
El tramo decisivo estará en el circuito final, que incluye dos pasos por La Morra. La subida principal del trazado tiene 7.1 kilómetros con una pendiente media de 3.8% y corona a 14 kilómetros de la meta; posteriormente, los corredores afrontarán un final técnico y ligeramente ascendente en Bra.
Al ser una carrera de un día, el Gran Piemonte no tiene una duración establecida en horas como una competencia por etapas: todo el recorrido se completa el mismo 8 de octubre. La duración exacta dependerá del ritmo del pelotón y de cómo se desarrolle la carrera, por lo que los 185 kilómetros se disputarán de principio a fin en una sola jornada.
Gran Piemonte 2026:
– Salida: Asti
– Meta: Bra
– Distancia: 185 kilómetros
– Desnivel acumulado: aproximadamente 2,500 metros
– Circuito final: 34.7 kilómetros, con dos pasos por La Morra
– Duración: una jornada, el jueves 8 de octubre
¿A qué hora corre Isaac del Toro el Gran Piemonte 2026 y dónde ver en vivo?
El ciclista mexicano Isaac del Toro corre este jueves 8 de octubre de 2026 a las 05:50 horas, tiempo del centro de México, en el Gran Piemonte 2026. La carrera podrá verse en vivo en México por ESPN y mediante streaming en Disney+ Premium. Además, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles de la competencia con nuestro minuto a minuto en vivo, incluyendo posiciones, resultados y lo más relevante de la participación de Del Toro.
¡¡¡BUENOS DÍAS Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos a la edición 110 de la Gran Piemonte 2026
Isaac del Toro regresa a la competencia este jueves 8 de octubre para disputar el Gran Piemonte 2026, una de las pruebas de un día más importantes del calendario italiano. El ciclista mexicano llega como campeón defensor y volverá a liderar al UAE Team Emirates en una carrera que tendrá salida en Asti y meta en Bra, con un recorrido de 185 kilómetros.
La edición 110 del Gran Piemonte comenzará a las 05:50 de la mañana, tiempo del centro de México, y contará con cerca de una decena de ascensos. El tramo decisivo estará en el circuito final de 34.7 kilómetros, donde los corredores enfrentarán dos pasos por La Morra antes de dirigirse hacia la meta en Bra.
Del Toro llega después de participar en el Campeonato Mundial de Ruta y con una temporada que ya suma 12 victorias en 2026, incluida la más reciente en el Gran Premio de Montréal, resultado que representó el triunfo número 33 de su carrera profesional. El mexicano buscará repetir la actuación de 2025 y defender el título en una jornada que podrás seguir EN VIVO con nuestro minuto a minuto, resultados, posiciones y todos los detalles del Gran Piemonte 2026.