Santa Clara vs Braga en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 7

El Estádio de São Miguel será el escenario de un partido que también podrá seguirse mediante la multiplataforma de Claro Sports

Santa Clara recibe al Braga este domingo 20 de septiembre en la séptima jornada de la Liga de Portugal, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan mantenerse cerca de los primeros puestos del campeonato. El Estádio de São Miguel será el escenario de un partido que también podrá seguirse en México mediante la multiplataforma de Claro Sports.

El conjunto de las Azores llega con un registro positivo en sus primeros compromisos del torneo, mientras que Braga también busca continuar sumando después de un inicio con resultados variados. La jornada 7 ofrece a ambos clubes la oportunidad de dar otro paso en la clasificación, con tres puntos que pueden resultar importantes en esta primera parte de la temporada 2026-27.

Horario y dónde ver Santa Clara vs Braga hoy 20 de septiembre en la jornada 7 de la Liga de Portugal

El partido entre Santa Clara y Braga comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre. En Portugal, el encuentro está programado para las 17:00 horas locales de las Azores y tendrá como sede el Estádio de São Miguel, casa del Santa Clara.

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro en vivo por la multiplataforma de Claro Sports. El partido forma parte de los tres compromisos de la jornada 7 de la Liga de Portugal que tendrán cobertura de la señal, junto con Sporting Lisboa vs Arouca y Porto vs Benfica.

La cobertura de Claro Sports también estará disponible en distintos países de Centroamérica, entre ellos Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Santa Clara tendrá la ventaja de jugar en casa ante un Braga que llega con la intención de sumar fuera de su estadio. El duelo representa además una nueva oportunidad para que el conjunto de las Azores haga valer su condición de local en una temporada que apenas comienza a tomar forma.

Últimos resultados del Santa Clara vs Braga en la Liga de Portugal

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Liga de Portugal terminó con victoria 2-1 para Santa Clara, el 26 de abril de 2026. Aquel encuentro se disputó precisamente en el Estádio de São Miguel, escenario que volverá a recibir el duelo este domingo.

Sin embargo, Braga había conseguido imponerse en el primer enfrentamiento de aquella temporada. El 15 de diciembre de 2025, el conjunto de Braga ganó 1-0 como local, por lo que los dos antecedentes más recientes terminaron con una victoria para cada equipo.

Antes de esos partidos, Braga empató 1-1 con Santa Clara el 3 de mayo de 2025, mientras que en diciembre de 2024 consiguió un triunfo por 2-0. El historial general de Liga Portugal entre ambos clubes registra 10 victorias para Braga, seis empates y cuatro triunfos de Santa Clara.

En los seis enfrentamientos ligueros más recientes previos al compromiso de este domingo, Braga consiguió cuatro victorias, Santa Clara ganó uno y se produjo un empate. El triunfo conseguido por el conjunto de las Azores en abril de 2026 permitió cortar una racha de resultados adversos frente a este rival.

Para esta séptima fecha, Santa Clara llega después de haber conseguido cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos previos registrados, mientras Braga presenta tres triunfos, un empate y una derrota en ese mismo periodo. El partido pondrá nuevamente a prueba esas tendencias en el Estádio de São Miguel.

Con el balón listo para comenzar a rodar en las Azores, Santa Clara y Braga buscan tres puntos que pueden marcar diferencia en la parte inicial de la Liga de Portugal 2026-27. El encuentro podrá seguirse desde las 11:00 horas de México mediante la multiplataforma de Claro Sports, con la cobertura del resultado y las principales acciones del partido.

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