Parma vs Genoa, en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 5

¿A qué hora inicia el Parma vs Genoa hoy 20 de septiembre de 2026?

El encuentro comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre. En Italia, el silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas. El árbitro designado es Maurizio Mariani, con Aleandro Di Paolo como responsable del VAR.

El partido enfrenta a dos de los equipos con menos producción ofensiva al inicio de la temporada. Parma y Genoa suman dos goles cada uno después de cuatro jornadas, registro que también presenta Bologna. Además, el conjunto genovés recibió ocho anotaciones durante ese periodo.