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Parma vs Genoa, en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 5

Publicado por Abraham Bencid

Parma y Genoa buscan su primera victoria en la jornada 5 de la Serie A. Johan Vásquez será baja con el equipo visitante debido a una suspensión de un partido

Parma y Genoa se enfrentan en la jornada 5 de la Serie A
Partidos en vivo: Parma vs Genoa | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Parma vs Genoa hoy 20 de septiembre de 2026?

El encuentro comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre. En Italia, el silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas. El árbitro designado es Maurizio Mariani, con Aleandro Di Paolo como responsable del VAR.

El partido enfrenta a dos de los equipos con menos producción ofensiva al inicio de la temporada. Parma y Genoa suman dos goles cada uno después de cuatro jornadas, registro que también presenta Bologna. Además, el conjunto genovés recibió ocho anotaciones durante ese periodo.

¿Dónde ver el Parma vs Genoa en vivo? Canales de TV y streaming online

La transmisión para México estará disponible a través de Disney+ con el Plan Premium, plataforma que ofrece los partidos de la Serie A por medio de las señales de ESPN. El acceso requiere una suscripción vigente y está sujeto a disponibilidad regional.

Partido: Parma vs Genoa
Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026
Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México
Sede: Estadio Ennio Tardini
Transmisión: Disney+ Premium

Los antecedentes recientes anticipan un partido con pocos goles. Los dos últimos enfrentamientos entre Parma y Genoa terminaron 0-0, mientras que el último tanto en esta serie cayó el 12 de enero de 2025, cuando Morten Frendrup decidió el triunfo 1-0 del Genoa.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Parma vs Genoa, jornada 5 Serie A 2026!

Parma y Genoa se enfrentan este domingo 20 de septiembre en el Estadio Ennio Tardini, en un duelo de la jornada 5 de la Serie A 2026-27. Ambos clubes llegan con un punto y buscan su primera victoria del campeonato para salir de la zona baja de la clasificación.

El Parma perdió 2-1 ante Como en su presentación anterior, mientras que el Genoa empató 1-1 con Frosinone. Johan Vásquez no podrá participar con el conjunto visitante, pues recibió una fecha de suspensión después de su expulsión por doble tarjeta amarilla ante Frosinone. El mexicano marcó un gol durante sus cuatro apariciones del torneo

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